Míchel Sánchez: "Veníem de la Champions i hem estat per sota del que esperàvem"
Bryan Gil no s'ha entrenat i és dubte per a la visita de l'Atlètic de Madrid a Montilivi
"L'estat anímic de l'equip, després de guanyar, evidentment que és millor, però la realitat és que estem en llocs de descens i hem de guanyar per sortir com més aviat millor. Hem de continuar patint, però sí, tenim més energia. Ara hem de ser capaços de donar-li continuïtat a la victòria d'Anoeta. Seria important guanyar per acabar l'any fora del descens", ha dit un Míchel refredat en la prèvia de la visita de l'Atlètic, que ha repassat la nombrosa llista d'absències, destacant la d'Ounahi. "Ho està fent molt bé, però mirarem quines opcions tenim. A nosaltres ens ha donat molt". Bryan Gil no està a la llista de baixes, però és "dubte per un cop al peu i no pot colpejar la pilota, per això no ha entrenat. Li intentarem treure el dolor i valorarem si pot jugar".
El tècnic ha dit que "poso l'Atlètic al mateix nivell que Barça i Madrid. Per plantilla, és un equipàs, del millor que hi ha al món. Haurem de fer-ho tot molt bé i que ells no ho facin, per treure alguna cosa. Però crec que podem treure la nostra millor versió". El 2025, per a Míchel, "ha estat molt dur. Personalment, pel problema a la cama que vaig tenir. Però ho hem superat i, si guanyem, estarem fora de la línia vermella. Per això espero acabar l'any amb victòria". "Aquest any he après molt", ha continuat, "i ara mateix penso que he viscut coses que no m'havien passat. Ara tinc respostes noves i això és important per trobar solucions als problemes. De mica en mica, sóc millor entrenador".
"En futbol, quan tens una idea i veus que no surt bé, ser capaç de canviar els petits detalls i posar tranquil·litat i calma en moments durs és important. Abans, crec que no tenia aquesta capacitat. A principis d'any vaig cometre molts errors. Més o menys sabia què podia passar, però no vaig donar respostes. Per això vam fer un punt en cinc jornades i ara estem creixent, fent passos endavant i millor. Venien de la Champions i després hem estat, des del meu punt de vista, per sota del que esperàvem", ha valorat Míchel, que al 2026 li demana "salut i continuar creixent. Sóc molt feliç aquí i sóc molt privilegiat. El dia a dia és meravellós i ho tinc tot. Evidentment que vull guanyar més partits, però dependrà de nosaltres, no de Déu".
Fer dues victòries consecutives "seria una sorpresa, perquè l'Atlètic lluitarà pel títol. Ells només han deixat de marcar en un partit i sempre els han començat marcant. Tenen moltes coses bones: juguen molt bé cap endavant, fan bé la pressió des del darrere... Haurem de minimitzar el seu talent, però tinc la sensació que el Girona està bé, i això m'agrada. Crec que podem competir al cent per cent". Respecte a Tsygankov, opina que "pensa molt en l'equip, però necessita sentir més el lideratge. Li costa, ser el protagonista. Amb pilota i sense pilota, té molt talent".
En Jota i els 200 partits
Míchel ha tingut unes paraules per a en Jota. "És imprescindible, en el dia a dia. El trobarem molt a faltar. Ell ho ha viscut tot aquí, fa molts anys que s'ha deixat la vida pel Girona i la realitat és que li hem demanat que, quan acabi l'any, vingui amb nosaltres, no diàriament, però sí que es deixi veure. Tindrà altres activitats a fer, però volem que vingui. Resumint: el trobarem molt a faltar. Si diem que Stuani és el pal de paller, en Jota s'ha dedicat en cos i ànima. Serà un dia molt especial". El tècnic madrileny també estarà d'aniversari, perquè complirà dos-cents partits. "Si guanyem demà, em menjaré els torrons", ha bromejat, per assegurar que "és la millor etapa de la meva vida professional. A quant està el primer? 247? Abans hauria de renovar... això és una temporada i mitja. A Girona he trobat el meu lloc".
