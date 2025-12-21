«Ens falta contundència a les dues àrees; veurem al mercat»
Després del 0-3 contra l’Atlètic, Míchel reconeix que «molts equips ens han fet gols amb poc» i explica que per millorar-ho «hem de treballar i fer un fitxatge»
Míchel hauria preferit celebrar els seus 200 partits a la banqueta del Girona amb una victòria, però es menjarà els torrons igualment aquestes festes. L’aturada nadalenca ha arribat en un moment necessari per al conjunt blanc-i-vermell, tal com va quedar demostrat davant l’Atlètic de Madrid (0-3) a Montilivi. «Necessitem aquesta setmana sense Lliga per carregar piles i desconnectar una mica, el que puguem. Hem de tornar pensant que junts podem lluitar per sortir d’aquesta situació. Els pròxims mesos patirem i tothom ho ha d’entendre», va comentar el tècnic, que continua tenint a l’abast l’objectiu dels 20 punts a la primera volta tot i la derrota.
La recuperació de jugadors com David López, Abel Ruiz o Vladyslav Krapyvtsov serà important. «Estan a prop. La gent treballarà per Nadal. El que ha jugat té un pla físic per tornar en les millors condicions i els lesionats per continuar amb la recuperació», va dir Míchel. Però també ho serà recórrer al mercat de fitxatges: «Trobo a faltar contundència, no només al darrere. Als duels, hem de tenir millor capacitat. Contra l’Atlètic, per exemple, l’equip treballava, jugava, ho intentava, però no ens donava. Davant d’altres equips hem fet mal al rival, però la sensació és de debilitat. 33 gols encaixats són molts. Tres en aquest partit. El primer de Koke és un golàs, però en els altres hem pogut fer millor les coses. No parlo d’errors de jugadors. Ens falta contundència a les dues àrees. Molts equips ens han fet gols amb poc. Veurem què podem fer». En aquest sentit, va afegir que «hem de parlar i trobar la solució. Necessitem contundència. Molta gent diu que és la manera de jugar, però ens falta força col·lectiva als duels. Hem de treballar i fer un fitxatge per millorar una posició».
Respecte la baixa sensible d’Ounahi, Míchel va bromejar que «si li treus Mbappé al Madrid... És difícil personalitzar en un partit com aquest. Hem de treballar com competir sense ell. Necessitem buscar solucions».
Després d’una nova derrota, l’entrenador de Vallecas va recordar que «les sensacions a fora les àrees són bones, però a les àrees són dolentes. Hi ha debilitat a la nostra. L’Atlètic és un equipàs en defensa i trobar espais és difícil, no hem pogut crear gaires ocasions. N’hem tingut dues amb dues aturades increïbles d’Oblak. Però ens ha faltat joc per fer mal a l’Atlètic. Ells amb poc ens n’han fet». «Quan l’afició ha xiulat l’equip per no anar cap endavant... És molt difícil fer-ho davant l’Atlètic. L’equip ha intentat jugar i, per moments, hem fet les coses bé. Sé que podem jugar millor, però al davant teníem un gran equip. No m’agrada que la gent no entén que estem patint i intentant fer les coses millor. Necessitem la gent l’any vinent per sortir d’aquest patiment, que és de tots», va afegir.
Sobre les sensacions, va insistir que «no m’agrada posar pedaços ni excuses. Trec les primeres cinc jornades on jo m’equivoco molt. Crec que l’equip està per competir, però ens continua faltant contundència, capacitat física en duels com a equip. No és un tema d’actitud. Necessitem millorar-ho per competir a Primera Divisió».
A tot això, un desig per al 2026: «Demano poder seguir treballant com estic ara en el dia a dia. El grup humà és increïble, no crec que en pugui tenir cap altre així. Trobarem a faltar en Jota, però ja ens ha assegurat que vindrà a visitar-nos». L’Any Nou ha de ser pel bé de tots molt millor que el que va deixar enrere el Girona.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors