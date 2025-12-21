El Girona vol una última alegria abans de menjar el raïm
L’equip de Míchel Sánchez espera sortir de la zona de descens, però per això necessita fer un gran partit a Montilivi contra l’Atlètic de Madrid
El Girona tanca el 2025 amb el mateix objectiu que persegueix des de l’agost: escapar de la zona de descens. Ho tindrà complicat, però. Especialment, per dos motius. Perquè el rival és l’Atlètic de Madrid (14 hores, Movistar LaLiga) i, sobretot, sobretot, perquè no hi haurà Azzedine Ounahi, convocat per a la Copa d’Àfrica, la baixa més sensible possible per a l’equip de Míchel Sánchez, que té el gran dubte de Bryan Gil, per un cop al peu. Les altres són les conegudes de Cristhian Stuani, Cristian Portu, David López, Van de Beek, Juan Carlos, Abel Ruiz i Krapyvtsov.
El marroquí s’ha esdevingut l’autèntic far ofensiu d’un equip que, com a mínim, sembla haver deixat enrere la mala competitivitat de l’inici de Lliga. Actualment, suma vuit punts dels darrers quinze. I la victòria del cap de setmana passat, amb Viktor Tsygankov com a protagonista, va alleugerir anímicament l’ambient. Contra els de Simeone, però, potser no en fan prou amb el davanter ucraïnès, que participa en més d’un terç dels gols col·lectius.
El factor Montilivi també pot ajudar, perquè fa cinc partits que el Girona no perd, amb tres empats i dos triomfs. A favor seu, també compta que competeix bé contra els grans de la Lliga, exceptuant la visita a Vila-real, en què el context pel mercat d’hivern i la planificació no van contribuir a una bona tarda: contra el Barça va deixar escapar l'empat en l’última jugada i davant del Madrid va rascar un bon punt.
L’Atlètic de Madrid té les baixes de Clement Lenglet, José María Gimenez i Álex Baena, un dels herois de l’ascens del Girona de Míchel a Tenerife; però recupera a Marcos Llorente i Alexander Sorloth. En la classificació és quart, i no està més amunt perquè va encaixar recentment dues derrotes a Barcelona i Bilbao. Simeone té prou qualitat al davant per desequilibrar el duel en qualsevol moment, però també pateix al darrere, amb errors de concentració que el Girona desitja aprofitar. Seria una bonica manera d’acabar l’any.
El balanç del Girona en els partits contra els matalassers és d’una victòria -aquell 4-3 del 2024 amb gol d’Iván Martín en el temps de descompte- en 12 partits, comptant l’eliminatòria de Copa arrodonida gràcies a Doumbia.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors