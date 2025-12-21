Emotiu homenatge a l'històric Jota a Montilivi
El Girona va fer-li un emotiu homenatge a en Jota, l’encarregat de material del primer equip des del 2003 i que es jubila. El van acompanyar els exfutbolistes Matamala, Migue, Javi Garcia, Jose Martínez, Àlex Granell, Jordi Melero, Eloi Amagat i Felipe Sanchón; el director esportiu, Quique Cárcel; els exentrenadors Narcís Julià i Raül Agné; i el seu inseparable company d’aventures, el delegat Javier Galiano. Delfí Geli li va entregar una placa commemorativa i una samarreta partida amb el disseny de la seva primera aventura al club i l’actual. «Gràcies a tots, estic molt emocionat. Tot té un principi i un final, s’acaba una etapa preciosa en què he gaudit moltíssim. Ara passaré a on sou vosaltres, a animar l’equip, que ho necessita més que mai. El Girona i la seva província són de Primera», va dir la persona més estimada del vestidor, que després se’n va anar cap allà a fer el darrer crit de guerra, que es va sentir en directe pel videomarcador de l’estadi.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior