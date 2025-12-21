Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Emotiu homenatge a l'històric Jota a Montilivi

Jota, durant l'homenatge que li ha fet el Girona a Montilivi

Jota, durant l'homenatge que li ha fet el Girona a Montilivi / David Aparicio

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona va fer-li un emotiu homenatge a en Jota, l’encarregat de material del primer equip des del 2003 i que es jubila. El van acompanyar els exfutbolistes Matamala, Migue, Javi Garcia, Jose Martínez, Àlex Granell, Jordi Melero, Eloi Amagat i Felipe Sanchón; el director esportiu, Quique Cárcel; els exentrenadors Narcís Julià i Raül Agné; i el seu inseparable company d’aventures, el delegat Javier Galiano. Delfí Geli li va entregar una placa commemorativa i una samarreta partida amb el disseny de la seva primera aventura al club i l’actual. «Gràcies a tots, estic molt emocionat. Tot té un principi i un final, s’acaba una etapa preciosa en què he gaudit moltíssim. Ara passaré a on sou vosaltres, a animar l’equip, que ho necessita més que mai. El Girona i la seva província són de Primera», va dir la persona més estimada del vestidor, que després se’n va anar cap allà a fer el darrer crit de guerra, que es va sentir en directe pel videomarcador de l’estadi.

