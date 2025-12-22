Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Girona va rebre 55,64 milions pels drets de TV

L’equip gironí va ser el novè de Primera Divisió en aquest apartat durant el curs 2024-25, superant a més de la meitat dels clubs

Delfí Geli, president de l'entitat

Jordi Bofill

Girona

La Lliga va donar a conèixer els drets televisius corresponents a la temporada 2024-25, i el Girona va ser el novè club de Primera Divisió que més diners va ingressar, amb 55,64 milions d’euros.

D’aquesta manera l’entitat de Montilivi només va ser superada per l’Athletic Club (72,26), el Barça (156,45), el Madrid (157,92), l’Atlètic de Madrid (108,17), el Sevilla (63,95), el Betis (64,67), la Reial Societat (67,80) i el Vila-real (57,81).

D’altra banda, el Girona millora el que van rebre l’Espanyol (43,42), el Mallorca (43,89), el València (52,53), l’Osasuna (48,09), l’Alabès (43,46), el Celta (45,77), el Rayo Vallecano (42,70), el Valladolid (41,53), el Leganés (39,93), el Las Palmas (40,63) i el Getafe (45,46).

El muntant total distribuït, incloses les ajudes al descens, s’enfila als 1.465 milions d’euros, uns 50 menys que en la temporada anterior. A la xifra total de cada club ja estan descomptats els imports compromesos amb CVC per l’anomenat Pla Impuls, un acord al qual es van adherir tots els clubs que avui juguen a Primera Divisió excepte Athletic, Barça i Reial Madrid.

En total, CVC es queda amb 46,25 milions d’euros, mentre que la RFEF en rep 30,84. A més, AFE i Futbolistas ON es reparteixen 7,16 i LaLiga, com a organisme, es queda amb 14,32.

