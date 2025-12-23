31 punts de 111: el Girona tanca un 2025 desastrós
El conjunt blanc-i-vermell presenta un balanç de vuit victòries, deu empats i vint-i-tres derrotes en els quaranta-un partits que ha disputat durant l’any natural
S’acaba el 2025, un any per oblidar a Montilivi. El Girona, en aquest espai natural de temps, comptant totes les competicions, ha disputat quaranta-un partits, dels quals només n’ha guanyat vuit, n’ha empatat deu i n’ha perdut vint-i-tres, amb un balanç de trenta-vuit gols a favor i setanta-cinc en contra. El balanç es distribueix en: trenta-set partits de Lliga (set victòries, deu empats i vint derrotes; amb trenta-tres gols a favor i seixanta-vuit en contra), dos partits de Copa del Rei (una victòria i una derrota, amb quatre gols a favor i en contra, respectivament) i un parell de partits a la Lliga de Campions (dues derrotes, amb un gol a favor i tres en contra). El registre de punts a la Lliga és desastrós: n’ha sumat 31 dels 111 en joc.
L’any va començar amb una victòria miraculosa a Vitòria, contra l’Alabès, en un duel decidit en el descompte per Jhon Solís, que es va trobar un regal que el joc dels de Míchel no mereixia. La caiguda que va patir l’equip en la segona volta del curs passat va posar en risc la presència a Primera, passant de lluitar per les posicions europees a veure’s amb l’aigua al coll a finals d’abril, on el punt a Leganés i les victòries contra el Mallorca i el Valladolid van garantir la continuïtat a l’elit.
Entremig, però, es va haver de patir molt. Ni el futbol ni l’actitud coral van estar a l’altura de les expectatives, un aspecte reconegut per Quique Cárcel i Míchel Sánchez amb el pas dels mesos. Entre el gener i l’abril, de fet, el Girona només va guanyar un partit de quinze, amb dues sèries de quatre derrotes i una altra de tres, tan sols aturades provisionalment per tres empats consecutius que no van treure a l’equip de pobre.
L’estiu tampoc no ha contribuït a canviar el rumb d’un conjunt que està en la zona de descens des de la segona jornada i que va tancar el 2025 oferint una imatge molt trista contra l’Atlètic de Madrid. La Lliga actual va començar amb la plantilla mig desmuntada, cares de pomes agres, mal ambient intern i extern i tres derrotes consecutives que feien presagiar el que ja s’entreveu: costarà Déu i ajuda escapar de la part baixa de la taula.
Sí que és cert que, amb l’aparició en l’últim tram de mercat d’Ounahi, Bryan Gil i Vanat, i la seva adaptació al col·lectiu, la dinàmica ha millorat i el Girona s’ha mostrat competitiu, especialment en les últimes jornades, en què va arribar a sumar vuit dels quinze punts en joc, amb victòries contra l’Alabès i la Reial Societat i empats amb el Betis i el Madrid. La manera en què abaixa el teló del 2025, però, és horrible, sent l’equip més golejat de la Primera Divisió amb trenta-tres gols en contra en disset jornades.
A tres punts del dotzè
La part bona és que els rivals no han aprofitat el mal moment blanc-i-vermell i la zona de permanència no està lluny: li treu cinc punts al Llevant i quatre a l'Oviedo, i està a un del València, a dos de la Reial Societat i a tres punts del Rayo Vallecano, l’Alabès, el Mallorca i l’Osasuna, el posseïdor de la dotzena posició. Aquests dos darrers equips, per cert, seran als quals s’enfronti el Girona en el retorn després de festes.
