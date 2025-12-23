Dos defenses claus apercebuts a Mallorca
Amb la groga del maresmenc contra l’Atlètic, el Girona visitarà Son Moix amb Arnau i Vitor Reis en risc de veure la cinquena
Jaume Massana
El cicle de targetes grogues apareix pel retrovisor avisant que la possibilitat que dos defenses que acumulen més de mil minuts aquesta temporada i que són titulars indiscutibles per Míchel com és el cas d’Arnau i Vitor Reis es perdin l’últim partit de la primera volta a Montilivi contra l’Osasuna, que es disputarà el dissabte 10 de gener a dos quarts de set de la tarda.
Ounahi és l’únic jugador dels blanc-i-vermells que ha complert ja aquest cicle i que es va perdre el partit contra l’Elx de la quinzena jornada de Lliga, que no cal recordar que la seva baixa es va més que notar en aquell desafortunat encontre. El marroquí és el jugador del Girona que més targetes grogues ha vist de l’equip amb 6 i per darrere ja hi apareixen Vitor Reis i Arnau, que hauran de ser molt prudents i tenir el cap molt fred en un moment clau de la temporada quan els gironins rebran a dos rivals directes per la permanència com són el Mallorca i l’Osasuna.
Els mallorquins arriben a la cita tres punts per sobre i en tretzena posició, és a dir que una victòria forastera significaria empatar a punts amb l’equip de Jagoba Arrasate i sortir de les posicions de descens. Si no hi ha cap imprevist durant aquests dies de Nadal ni en la setmana prèvia a l’encontre de la divuitena jornada de Lliga, Míchel comptarà amb tota la seva defensa per visitar Son Moix, exceptuant la baixa de David López, que va disputar el seu últim partit contra el Sevilla el trenta d’agost i d’una lesió que aproximadament l’allunyava dels terrenys de joc durant un mes, una recaiguda ha fet que quatre mesos després encara no se sàpiga ni que té avui dia ni quan tornarà a formar part d’una convocatòria de Míchel.
Els navarresos, per la seva part, també sumen divuit punts com els mallorquins i la pròxima jornada rebran a l’Athletic Club. Si Arnau i Vitor Reis no es lesionen i tenen prou seny per no veure cap targeta, encreuem dits, estarien disponibles per Míchel per intentar tancar la temporada amb un 6/6 -comptant que surt victoriós de Mallorca- que significaria que el Girona es mereix, si més no, continuar un any més a Primera Divisió.
