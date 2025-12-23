Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Espanyol-Girona: un altre divendres per al derbi

La visita dels de Míchel a l'RCDE Stadium serà el divendres 16 de gener a les 21:00 h

Blind, en el derbi de la primera volta a Montilivi.

Blind, en el derbi de la primera volta a Montilivi. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Any nou i mateixos horaris per al Girona. LaLiga ha fet oficials aquest matí els horaris corresponents a la 20a jornada del campionat, en la qual els de Míchel començaran la segona volta amb la visita a l'Espanyol a l'RCDE Stadium. Com ja va passar en la primera volta, el partit ha quedat fixat un divendres i serà el dia 16 de gener a les 21:00 h. El resultat a Montilivi va ser un 0-0.

Aquest és el tercer horari que es coneix del 2026, després de la visita al Mallorca el 4 de gener (18:30 h) i l'enfrontament contra l'Osasuna a Montilivi el 10 de gener (18:30 h).

