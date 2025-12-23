El Girona farà un entrenament de portes obertes enmig de les vacances de Nadal
Montilivi acollirà una sessió preparatòria dels de Míchel el divendres 2 de gener
La màgia del Nadal també arribarà a l'estadi de Montilivi, que obrirà les portes el proper divendres dia 2 de gener, a partir de les 9:00 h i fins les 14:30 h, per acollir l'entrenament de portes obertes del Girona. L'equip de Míchel durà a terme una sessió preparatòria per al primer partit del 2026 davant el Mallorca davant l'afició, que podrà veure de prop als jugadors i gaudir d'un matí ple d'activitats.
El club blanc-i-vermell ha informat en una nota que a la zona de Gol Nord s'instal·larà una Fan Zone amb diferents coses a fer, des de tallers infantils, jocs, la presència de la Canya -la mascota del Girona-, xocolatada, E-Sports... L'entrenament del conjunt gironí començarà cap a les 11:00 h i quan finalitzi arribarà el moment més especial de la jornada amb la signatura d'autògrafs i fotografies per part dels futbolistes i el cos tècnic. Aquesta ocasió, a més a més, les mascotes seran benvingudes a l'estadi i s'habilitarà una zona específica al Gol Sud.
Per assistir-hi, cal retirar les entrades prèviament a través del web del club o bé el mateix dia a les taquilles de Montilivi. Són gratuïtes per als socis i per als no-socis tenen un preu de 6 euros per als adults i de 3 euros per als menors de 18 anys. En el cas dels no-socis, serà imprescindible comprar les entrades online.
