Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Resum 2025 GironaBotigues històriquesAny 2025 Girona FCIA sucre esportOcupació hotels gironins
instagramlinkedin

El Girona farà un entrenament de portes obertes enmig de les vacances de Nadal

Montilivi acollirà una sessió preparatòria dels de Míchel el divendres 2 de gener

L'entrenament de portes obertes de l'any passat.

L'entrenament de portes obertes de l'any passat. / MARC MARTÍ

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

La màgia del Nadal també arribarà a l'estadi de Montilivi, que obrirà les portes el proper divendres dia 2 de gener, a partir de les 9:00 h i fins les 14:30 h, per acollir l'entrenament de portes obertes del Girona. L'equip de Míchel durà a terme una sessió preparatòria per al primer partit del 2026 davant el Mallorca davant l'afició, que podrà veure de prop als jugadors i gaudir d'un matí ple d'activitats.

El club blanc-i-vermell ha informat en una nota que a la zona de Gol Nord s'instal·larà una Fan Zone amb diferents coses a fer, des de tallers infantils, jocs, la presència de la Canya -la mascota del Girona-, xocolatada, E-Sports... L'entrenament del conjunt gironí començarà cap a les 11:00 h i quan finalitzi arribarà el moment més especial de la jornada amb la signatura d'autògrafs i fotografies per part dels futbolistes i el cos tècnic. Aquesta ocasió, a més a més, les mascotes seran benvingudes a l'estadi i s'habilitarà una zona específica al Gol Sud.

Per assistir-hi, cal retirar les entrades prèviament a través del web del club o bé el mateix dia a les taquilles de Montilivi. Són gratuïtes per als socis i per als no-socis tenen un preu de 6 euros per als adults i de 3 euros per als menors de 18 anys. En el cas dels no-socis, serà imprescindible comprar les entrades online.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents