Sobreviure als primers dos mesos de l’any
Míchel es marca l’objectiu guanyar el Mallorca i l’Osasuna per tancar la primera volta amb més de 20 punts i sortir del descens
«Els pròxims mesos patirem i tothom ho ha d’entendre», sentenciava Míchel després de la derrota contra l’Atlètic de Madrid (0-3) en l’últim partit del 2025. L’enfrontament davant el conjunt matalasser va esborrar qualsevol símptoma de millora de l’equip blanc-i-vermell, que un cop més es va mostrar fràgil en defensa, empitjorant la xifra de gols encaixats -ja en són 33 en contra-, i incapaç de fer mal al rival -va ser el sisè encontre d’aquesta temporada on es va quedar sense marcar-. El Girona acomiadarà l’any en descens, com hi porta sent des que va arrencar el campionat a excepció de la primera jornada, i s’aferra que el 2026 li porti alegries, èxits i bons resultats. De fet, encara és a temps d’aconseguir els 20 punts que es va marcar el tècnic de Vallecas com a objectiu per acabar la primera volta perquè en té 15 i queden dos duels per disputar-se: Mallorca i Osasuna.
Per això, però, caldrà sumar de tres en els pròxims dos partits contra mallorquins i navarresos, rivals assequibles a la classificació -els dos tenen tres punts més (18) que els de Míchel- i que durant aquest primer tram del campionat han flirtejat amb la zona de perill en algun moment. La visita al Mallorca a Son Moix serà el diumenge 4 de gener (18:30 h) en el primer partit del 2026 i el matx contra l’Oviedo a Montilivi està fixat el dissabte 10 (18:30 h).
Un altre divendres per al derbi
El Girona confia que hi hagi un abans i un després quan es reprengui la Lliga de l’aturada nadalenca, però hi ha coses que no canvien: els horaris. LaLiga va fer oficials ahir els horaris corresponents a la 20a jornada del campionat, en la qual els de Míchel començaran la segona volta amb la visita a l’Espanyol a l’RCDE Stadium. Com ja va passar en la primera volta, el partit va quedar fixat un divendres i aquesta ocasió tindrà lloc el dia 16 de gener a les 21:00 h. El resultat a Montilivi va ser un 0-0.
Aquest és el tercer horari que es coneix del 2026, després de la visita al Mallorca el 4 de gener (18:30 h) i l’enfrontament contra l’Osasuna a Montilivi el 10 de gener (18:30 h).
Encara faltaran per revelar-se els horaris dels partits davant el Getafe, previst per al cap de setmana del 21 de gener, Oviedo (01/02), Sevilla (08/02), Barça (15/02) i Alabès (22/02). Tots formen part dels dos primers mesos de l’any, on l’objectiu dels blanc-i-vermells no serà cap altre que sumar el màxim de punts possibles per intentar sobreviure a una temporada que no va començar gens bé, renunciant pràcticament als cinc primers encontres.
En aquest sentit, gener i febrer es presenten determinants per al futur més immediat del Girona. Els de Míchel podran retallar punts, igualar o superar rivals que aquest curs també s’han posat com a principal repte la permanència. Menys Espanyol, que se situa còmodament en places europees amb 33 punts, i el Barça, que és líder destacat amb 46, els blanc-i-vermells podran influir en el lloc a la classificació d’equips com el Mallorca, Osasuna, Getafe, Sevilla, Alabès i, especialment, Oviedo. El conjunt asturià es troba per sota dels gironins i també ocupa el descens amb 11 punts.
D’altra banda, el resultat a Montilivi de la primera volta no va ser gens profitós per als de Míchel amb un 3-3 contra l’equip menys golejador de Primera Divisió. Gairebé el 43% dels gols que ha marcat l’Oviedo en el seu retorn a la màxima categoria han estat al Girona, tenint en compte que en total només n’ha fet 7.
Míchel ha encarregat deures a l’equip per aquestes festes: millorar la contundència a les dues àrees. L’entrenador necessita que el Girona marqui més gols i n’encaixi menys, per la qual cosa continuarà insistint en aquests aspectes en el dia a dia. A banda, l’entrenador ha fet la carta a Quique Cárcel: fitxatges que l’ajudin a sortir d’una situació cada cop més delicada.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora