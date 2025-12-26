Stuani, pitxitxi als 39 anys
El davanter uruguaià, clau en la permanència de la temporada passada, ha estat el màxim golejador del Girona del 2025; un equip que en 41 partits només ha tingut la capacitat de foradar les xarxes 38 vegades
Fa una mica més de dos mesos, Cristhian Stuani va bufar un pastís amb trenta-nou espelmes. Ho va celebrar fent gols, esclar. L’uruguaià, pal de paller del club, i decisiu en la permanència de la temporada passada, ha estat el màxim golejador del Girona del 2025. Ha fet 11 gols, i li treu més del doble al segon, Viktor Tsygankov, que n’ha fet cinc. L’equip només ha marcat 38 gols en 41 partits.
Stuani, inalterable al pas del temps, a més, va tenir la virtut de repartir el gol per a donar els màxims punts possibles en moments en què l’equip agonitzava. Els 11 gols del set són en 10 partits: dos gols contra l’Espanyol i el València, al març, van servir per empatar dos partits que estaven perduts; un contra el Betis, a l’abril, va salvar l’honor; un altre contra el Leganés, també a l’abril, semblava que donava els tres punts, fins que va arribar Danjuma i ho va espatllar tot en el temps de descompte amb aquella pèrdua sense sentit quan el partit moria; dos més contra el Valladolid i el Mallorca, ja al maig, per assegurar la continuïtat a Primera; i un darrer del primer mig any, encara al maig, per empatar provisionalment a Anoeta. Però el Girona va acabar perdent.
En total, els gols de Stuani van significar set punts (el Girona va acabar amb 41 punts i el Leganés, el primer a descendir, amb 40) durant el tram entre el gener i el maig del 2025. Una picada d’ullet al seu dorsal que contrasta amb la nul·la aportació dels altres puntes del primer equip durant el primer tram d’any: Abel Ruiz només va fer un gol, al febrer (no n’ha marcat cap més) i Miovski no en va fer cap en cinc mesos. Entre els dos davanters centres fitxats per anar a la Champions, doncs, només han fet un gol aquest 2025.
L’uruguaià ha arrodonit el seu excel·lent any amb un doblet contra l’Oviedo, l’1-2 i el 3-2 d’un duel que els blanc-i-vermells van deixar escapar incomprensiblement en el minut 97; un gol a Inca en la primera eliminatòria de Copa que Tsygankov i Vanat van salvar a la pròrroga, i un darrer a Getafe, en la darrera jugada, que no va servir per a puntuar. En total, doncs, un punt més per a un equip que en duu 15 en 17 jornades i és a un de la permanència.
14 golejadors
En total, el Girona ha tingut a 14 golejadors diferents. A Stuani el segueix l’esmentat Tsygankov, amb cinc, protagonista recent amb el seu doblet a Sant Sebastià. El tercer en discòrdia és Vanat, fitxat aquest estiu, que n’ha fet quatre.
Amb tres hi trobem el fitxatge més car de la història de l’entitat, Yáser Asprilla, que va costar divuit milions d’euros més variables. També n’ha marcat tres Azzedine Ounahi, el millor reforç d’aquest estiu i que es passarà Nadal jugant la Copa Àfrica amb el Marroc, l’amfitrió de la competició i un dels principals favorits a aixecar el títol. Com més lluny arribi la selecció, més partits estarà orfe el Girona del seu futbol. Sense ell, dues derrotes per 3-0 i 0-3 contra l’Elx i l’Atlètic de Madrid.
Dos gols han marcat Arnau Martínez, Danjuma i Yangel Herrera, i tanquen la llista, amb una única diana, Jhon Solís, l’autor del primer gol del 2025, Bryan Gil, l’esmentat Abel Ruiz, Portu, Joel Roca i Witsel, amb aquella increïble xilena a l’Estadi Olímpic Lluís Companys en el derbi català contra el Barça.
Però passen els anys, i a Montilivi el gol continua tenint el nom de Cristhian Stuani.
