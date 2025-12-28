2026: l’any del nou Montilivi
El Girona continua demorant l’anunci de l’estadi, sigui reformant l’actual o construint-ne un altre, però aviat haurà de prendre decisions definitives
«El projecte va pel bon camí», assegura Delfí Geli a TV3
L’anunci oficial del nou Montilivi continua demorant-se, però el Girona, que fa mesos que compta amb un equip de treball dedicat exclusivament a la reforma de l’estadi, aviat haurà de prendre decisions definitives. Al damunt de la taula hi ha, segons va explicar el director general, Ignasi Mas-Bagà, el passat mes d’octubre, dues opcions: o bé renovar l’actual o bé construir-ne un altre en una ubicació diferent. L’única cosa clara és que la capacitat de la futura llar del Girona s’ampliarà i estarà al voltant dels 20.000 o 25.000 espectadors -en l’actualitat, té un aforament de 14.624 persones-, a part de comptar amb diversos usos extraesportius com poden ser comerços o restauració per tal de recuperar una inversió que pot arribar als cent milions d’euros tranquil·lament.
Sobre el projecte del nou estadi va parlar-ne Delfí Geli en una entrevista a TV3. «És un projecte que, com va dir el nostre director general, marcarà el futur del Girona. És un projecte bàsic i essencial, i anem pel bon camí. Ha de ser un projecte que il·lusioni el nostre aficionat, que quan arribi allà senti que és casa seva. L’aficionat que estigui tranquil, que quan estiguem preparats sortirem a explicar-ho», va apuntar el president. L’anunci oficial continua demorant-se, principalment, perquè hi ha diverses institucions involucrades com l’Ajuntament de Girona, propietari de Montilivi, que és un estadi municipal. En aquest sentit, l’alcalde Lluc Salellas ha comentat en més d’una ocasió que el millor seria reformar Montilivi, amb una inversió que aniria a càrrec del club blanc-i-vermell perquè en té la concessió fins al 2068, o, en cas de no voler-s’hi quedar, continuar a la ciutat «amb tres possibles terrenys». D’altra banda, el Girona també valora altres ubicacions tenint en compte que, com va recordar Mas-Bagà, «més de la meitat dels socis del club no viuen al terme municipal de Girona». «No parlem d’anar-nos-en lluny, si ho fem, i , si ho hem de fer, seria per un projecte millor», va afegir el director general. Al 2026 hi ha d’haver una decisió en ferm.
A fora de Girona, ja s’hi ubica la Ciutat Esportiva a Vilablareix. La Massana continua en obres des del març de 2024 i pendent de rebre el vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme, i posteriorment de l’Ajuntament de Vilablareix, per començar la segona fase del projecte que comptarà amb cinc camps d’entrenament i edificacions permanents.
Malgrat que el Girona no ho marca com a condició, la permanència a Primera Divisió és necessària per continuar creixent com a club i els mals resultats de l’equip de Míchel aquest 2025, els quals han fet baixar l’afluència de públic a l’estadi, podrien influir també en la presa de decisions sobre la reforma de Montilivi. «Ens va costar sobretot als primers partits, però ara veiem que l’equip està competint bé, que té un bon nivell i que treu resultats. És veritat que ara estem en posicions de descens, però està tot molt igualat», va reflexionar Geli. Els gironins passen l’aturada de Nadal al 18è lloc de la classificació amb 15 punts, a un de la salvació.
El Girona tancarà un any que no ha estat gens bo a nivell de resultats, tenint en compte que els de Míchel han encaixat 23 derrotes en els 41 partits que han disputat durant el 2025 i només han estat capaços de sumar 31 punts de 111 possibles, però quan li anaven millor les coses, la temporada 2023-24 sobretot, tampoc es va aprofitar per fer una reforma integral de Montilivi, tot i que a l’estiu de 2024 la intenció era fer noves les grades de Gol Nord i Preferent, a causa de la manca de temps per dur a terme les obres i la complexitat dels terrenys sobre els quals està aixecat l’estadi que són argilosos, cosa que obligaria a moure l’actual terreny de joc uns quants metres per seguretat. La participació a la Champions va servir per fer una sala de premsa nova, que s’adaptés a la normativa de la UEFA, i altres petites millores.
Des de la concessió de Montilivi el 2018, el club blanc-i-vermell s’ha gastat més de sis milions d’euros amb les torres de llum com a principal desemborsament.
