Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
LlevantadaAgenda GironaEscola CorçàSpar GironaBàsquet Girona
instagramlinkedin

Ter Stegen apunta al Girona

El club gironí farà tot el possible per fer-se amb l'alemany després que l'Aston Vila i el Barça tanquin la porta a un possible traspàs

Ter Stegen, a la Copa del Rei.

Ter Stegen, a la Copa del Rei. / Rudy Garcia/AP

Alfredo Martínez

Barcelona

Molt s'ha parlat de l'interès de l'Aston Vila per fer-se amb els serveis del porter alemany del Barcelona, Ter Stegen, en aquest mercat hivernal. La realitat és que, en aquests moments, l'Aston Vila no busca porter. Estan contents amb el tàndem que formen l'argentí Dibu Martínez i el veterà holandès Marco Bizot i tenen aquesta demarcació més que coberta, entenen.

Sí que és cert que aquest estiu, quan va sorgir la possibilitat que sortís Emiliano “Dibu” Martínez, el club de Birmingham va sondejar un porter top per substituir-lo, i aquí sí que hi havia el nom, entre altres, de Marc Ter Stegen, però després de quedar-se el campió del món al club una temporada més, es va esfumar aquesta opció.

No hi ha negociacions amb l'Aston Vila

Pel que fa al lloc de central, també ha sorgit el nom de l'internacional espanyol Pau Torres, un esquerrà que sempre ha agradat al Barcelona i que acaba contracte el 2028. En l'actualitat, està sortint d'una lleu lesió i tornarà a jugar en aquestes dates perquè és titularíssim i indiscutible a l'equip dels vilans. Per Unai Emery, és intocable i imprescindible i no es plantegen escoltar ofertes.

Notícies relacionades i més

Les relacions entre tots dos clubs són molt bones, però en l'actualitat, segons pot confirmar Sport, del mateix grup editorial, no hi haurà negociacions per Ter Stegen a l'Aston Vila ni per Pau Torres al revés cap al Barcelona. És més, Ter Stegen apunta al Girona, que farà tot el possible per fer-se amb els seus serveis, i les relacions de clubs són molt bones. Apuntin.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents