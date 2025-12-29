El Girona va per feina: Echeverri sí, Livakovic no
El mitjapunta argentí ja és a la ciutat, mentre que el porter, amb permís, no ha tornat a la feina
El Girona ha reprès els entrenaments aquest dilluns amb dues novetats significatives: Claudio Echeverri ja ha conegut als seus nous companys, i el porter Dominik Livakovic ni ha tornat a Catalunya, amb permís del club, mentre soluciona el seu futur. El mercat d'hivern comportarà moviments a la plantilla dirigida per Míchel i Quique Cárcel sembla que, de moment, va per feina.
