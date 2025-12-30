Míchel es pronuncia sobre l'interès del Girona per Ter Stegen
L’entrenador del Girona va parlar sobre el possible moviment
Toni Munar
Ter Stegen s’ha convertit en un dels possibles moviments del FC Barcelona aquest mercat d’hivern. Els culers tenen tres porters de primer nivell, però Hansi Flick té clar que el seu número u és Joan Garcia.
L’alemany vol jugar perquè aquest mateix estiu se celebrarà el Mundial als Estats Units, Mèxic i el Canadà. És la gran oportunitat de Ter Stegen per jugar un torneig important amb la seva selecció i per això es valora l’opció d’una cessió que seria bona per a les dues parts.
El Girona és l’equip que més pendent està del jugador alemany. Míchel té un problema a la porteria, ja que Gazzaniga no acaba de donar confiança i la situació de Livakovic és complicada.
L’entrenador del conjunt gironí va ser guardonat amb el premi del jurat a la gala de la Federació Catalana de Futbol i en la mateixa gala se li va preguntar per l’interès en Ter Stegen. Míchel va somriure i va parlar sobre el possible moviment.
“En homenatge a aquest premi vull dir una cosa que es diu a Girona: ‘No fotis’, és una expressió de sorpresa”, el madrileny va aconseguir provocar els riures del públic.
Això sí, va deixar clar que és un jugador de nivell molt alt i que seria un bon fitxatge per a qualsevol equip: “És un jugador top, a tothom li agradaria tenir un jugador així”.
A la mateixa sala hi havia Rafa Yuste, vicepresident del FC Barcelona. Gerard Romero i Víctor Navarro, els copresentadors de la gala, li van voler preguntar per aquest possible moviment i fins i tot li van oferir un bolígraf per si volia signar-lo en directe.
“Vull desitjar-li tota la sort a Míchel perquè no ho estan passant bé, però estic segur que, tal com porta l’equip, el Girona es quedarà a Primera Divisió”, va dir el vicepresident.
Míchel sap del nivell de Ter Stegen, encara que està centrat en els grans reptes que té el seu equip en els següents partits: “Aquest mes és molt important per a nosaltres. El 2025 no ha estat el millor; la realitat és que som un club en què no és fàcil estar en un moment de patiment i que es tingui confiança en l’entrenador. És un signe de confiança i estic molt orgullós de pertànyer a aquest equip”, va concloure.
