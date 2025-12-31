L’empenta definitiva de Joel Roca, l’únic talent 100% gironí
L’extrem de Camprodon, de 20 anys, es guanya el lloc al primer equip després d’una cessió al Mirandés i aconsegueix ser, durant moltes jornades, la gran il·lusió
Joel Roca (Camprodon, 2005) ja no s’alimenta de motlles, ja vol el pa sencer. L’extrem, l’únic talent 100% gironí del Girona, s’ha guanyat el lloc al primer equip després d’una cessió profitosa al Mirandés, de Segona Divisió, la temporada passada, on va arribar a la final del play-off d’ascens, i convèncer l’entrenador Míchel Sánchez aconseguint ser, durant moltes jornades, la gran il·lusió d’un conjunt blanc-i-vermell que fins ara ha despertat poc entusiasme arran dels mals resultats que el fan estar en descens. Només Azzedine Ounahi, des que ha estat disponible per al tècnic de Vallecas, ha pogut eclipsar el jugador format a l’Acadèmia i treure-li l’MVP de les primeres jornades. El ‘8’ del Marroc està disputant la Copa d’Àfrica i va participar al Mundial de 2022, mentre que Roca enguany tot just ha anat al Mundial sub-20 -per entendre la diferència i el mèrit que té-.
Amb 20 anys, el camprodoní s’està consolidant a Primera Divisió amb el Girona després de debutar a la màxima categoria el curs 2022-23, en el qual va jugar cinc estonetes contra el Celta (2), Betis, Barça i Cadis, i buscar-se l’oportunitat a fora amb una gran campanya al Mirandés. Aquesta temporada, ja suma 14 partits, nou dels quals com a titular, amb els de Míchel a la Lliga i ha marcat un gol. Va ser el primer golejador amb una diana en l’estrena contra el Rayo Vallecano. És una dada simbòlica.
Un superdotat del futbol
Joel Roca ha passat a tenir fitxa del primer equip, amb una renovació del contracte fins al 2029, des d’aquest estiu, però no és estrany que li arribés el nou acord a sobre la taula tot i no tenir experiència. El Girona va realitzar un moviment estratègic, i just, conscient que la carrera de l’extrem només ha fet que créixer cap amunt des que va incorporar-se al club la temporada 2019-20 per formar part del cadet B.
«El Girona li ha donat una empenta; li va donant motlles de pa i ell les recull», explicava David Roca, pare d’en Joel, en una entrevista a Diari de Girona el setembre de 2021 després que el seu fill acabés de debutar al filial amb només 16 anys. El de Camprodon, que va iniciar-se a l’escoleta del club del seu poble i va viure una etapa a La Masia per jugar amb l’aleví del Barça, va demostrar ser un superdotat del futbol, passant ràpidament pel cadet A, juvenil B, juvenil A i Girona B. També va ser cridat per Míchel l’any de l’ascens, però, en aquell cas, va ser tot just una convocatòria davant l’Osca. L’entrenador li acabaria oferint un premi major amb el debut a Primera contra el Celta la temporada següent.
Des d’aquest curs, ja és fix als esquemes. El reforç de darrera hora de Bryan Gil en el mercat d’estiu va afectar-lo directament perquè comparteixen posició a la banda esquerra, però de moment s’ho han anat compaginant bé per augmentar la competitivitat. Roca, que es va perdre tres encontres perquè estava amb la selecció espanyola al Mundial sub-20, ha sortit d’inici en nou partits, mentre que l’andalús ho ha fet en vuit. En l’últim partit contra l’Atlètic, va recuperar la titularitat i el seu substitut va ser Asprilla.
