Míchel Sánchez: "Echeverri està entrenant amb nosaltres, però no té contracte”

El tècnic madrileny recupera a David López i Krapyvtsov per viatjar a Mallorca, úniques novetats a la convocatòria

Míchel, a la Ciutat Esportiva del Girona a Vilablareix

Míchel, a la Ciutat Esportiva del Girona a Vilablareix / Manu Mitru

Jaume Massana

Girona

“Continuen de baixa els Van de Beek, Juan Carlos, Stuani, Portu i Abel tenia molèsties al quàdriceps ahir i tampoc estarà, Stuani no ha entrenat amb l’equip, i per això és baixa espero que estigui amb nosaltres la setmana que ve”. Un Míchel Sánchez realista i crític ha iniciat la seva primera roda de premsa de l’any prèvia al partit de demà contra el Mallorca que es disputarà a Son Moix a dos quarts de set de la tarda presentant la convocatòria de l’equip. Ha avançat l'arribada de Echeverri: "Està entrenant amb nosaltres, però no té contracte, estem a l’espera, de moment penso en el més important per nosaltres i en l’equip i demà encara no podrà jugar”. Sobre les dades d’aquest 2025 no està gens content: “Les dades no són bones, sobretot en les dues àrees. Estem treballant sobre això i necessitem millorar. No estem fent moltes ocasions, tot i estar a prop de l’últim terç de camp, falta determinació en la fase final de joc. En transició hem estat dolents, hem de millorar. Ens podem agafar en què sabem el problema i estem treballant per solucionar-lo". De la possible incorporació de Ter Stegen ha tirat pilotes fora: “Livakovic no està entrenant amb permís del club, està pendent del seu futur, la realitat és que no estarà amb nosaltres, la meva prioritat és guanyar partits i si surt gent n’ha d’entrar per millorar i a la porteria també. Hem de ser capaços d’estar concentrats. El mercat d’hivern és molt complicat, s’ha d’estar pendent del partit de demà”. S’ha desfet en elogis cap al Mallorca: “És un equip amb molta finalització i amb grans centrades i punts de rematada. Té jugadors molt bons com Muriqi i Joseph que fa molt bé la pressió i juga cap endavant, sense gaire possessió, però en defensa està molt bé i si juguen més enrere no és per ells una situació de risc. Hem de controlar molt bé el posicionament i ser capaços de pressionar molt bé la pèrdua de pilota”. Ha destacat noms propis que veu difícils de controlar: “Té jugadors com Muriqi o Jan Virgili, que té un gran desequilibri i que és dels màxims regatejadors de la lliga, un jugador diferencial. Darder i Samu Costa controlen molt bé el joc i poden fer mal”.

Sobre els dos partits que falten de primera volta: “Dos partits molt complicats, però ara urgeix guanyar aquests dos partits perquè no hem fet abans aquests punts. Serà molt complicat i la lliga està molt ajustada, però hem d’arribar a vint punts per arribar a 42. Hem de quedar-nos com sigui a primera divisió És un procés de màxima necessitat i implica guanyar partits de la pressió que generen un com el de demà.” Creu que la responsabilitat és més seva que el que es pot portar de fora: “La meva responsabilitat és millorar l’equip i fer-lo més competitiu, és més important trobar la solució dins que de fora”. “No hem estat bé en la solidesa defensiva i per mi no és defensa i atac, és tot junt. La sensació d’inestabilitat quan hem tingut pèrdues de pilota i també en situacions de defensa d’espais. Sempre miro com fer que l’equip estigui bé en seguretat, s’ha de tenir més control de la pilota i més protagonisme en cap rival” se sincerava Míchel sobre la capacitat defensiva del seu equip. No s’ha volgut mullar sobre el seu futur al club tot i acabar contracte el 2026. “No hi ha condicionants per renovar o no. Aquí soc molt feliç i m’he menjat el torró. Miro el partit de demà i ens miro a nosaltres, el més important és que l’equip estigui a primera divisió. Si mereixo continuar o no ho han de demostrar les dades”.

