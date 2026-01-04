En Directe
Mallorca - Girona, en directe (0-0)
Segueix en directe la narració del partit Mallorca - Girona que es juga a l'estadi de Son Moix
Resultats i classificació de Primera Divisió
11'. Xut de Lemar que atrapa Leo Román
8'. Primera arribada perillosa del Girona, mitjançant Bryan Gil
1'. Vint segons i el Mallorca acarona el primer: centrada de Virgili i a punt de rematar Muriqi
1'. Comença el partit
Tot a punt a Son Moix
L'11 del Girona: Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno, Witsel, Lemar, Iván Martín, Tsygankov, Bryan Gil i Vanat
L'11 del Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raillo, Johan Mojica, Morlanes, Samu, Asano, Darder, Jan Virgili i Muriqi
Bona tarda de Lliga! Avui, si el Girona guanya sortirà del descens
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- L'afluència d'esquiadors a Vallter obliga a tancar l'accés per carretera a primera hora des de dimarts
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars