Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nevades CatalunyaJordi Rocacavalcada Reis Gironapistoles Taser Figueresincendi Suïssa
instagramlinkedin

En Directe

Mallorca - Girona, en directe (0-0)

Segueix en directe la narració del partit Mallorca - Girona que es juga a l'estadi de Son Moix

Resultats i classificació de Primera Divisió

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026.

Els jugadors del Girona, durant un amistós del pretemporada 2025/2026. / Girona FC

Redacció

Redacció

Palma / Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents