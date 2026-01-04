Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Possible lesió de gravetat d’Ounahi amb el Marroc

El migcampista blanc-i-vermell té una lesió al soli i podria estar de baixa durant dos mesos

Azzedine Ounahi es posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol

Azzedine Ounahi es posa les mans al cap durant el partit contra l'Espanyol / Europa Press

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’alarma va saltar al migdia, quan la selecció del Marroc arribava a l’estadi per a disputar els vuitens de final de la Copa d’Àfrica contra Tanzània. Enmig de l’expedició, el migcampista del Girona, Azzedine Ounahi, apareixia amb cara de pocs amics, en crosses i amb una fèrula a la cama esquerra. Tal com va confirmar el mateix Girona a Diari de Girona, pateix una lesió al soli feta en l’entrenament de dissabte.

Les notícies són pèssimes, ja que el millor jugador de l’equip de Míchel podria estar allunyat dels terrenys de joc entre sis i vuit setmanes. Un cop duríssim per al futbolista i per al club gironí, a qui ja estava penalitzant el fet de no poder disposar d’ell a causa de la competició amb la seva selecció. El diagnòstic definitiu es donarà a conèixer en les pròximes hores.

TEMES

