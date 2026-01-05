Javier Galiano assumeix el crit d’en Jota al vestidor
El delegat, que també es jubilarà a final de curs, va agafar el relleu del vigatà a Son Moix
Des que les càmeres van envair els vestidors dels equips de futbol, amb l’excusa de voler estar a tots els racons per a les retransmissions televisives, s’han fet virals imatges que abans no gaudien de protagonisme. La més clara, pel que fa al Girona, és el crit de guerra que es produeix just abans de cada partit. Fins ara, l’autor era en Jota, que amb la seva veu potent, animava als futbolistes de Míchel amb un inoblidable «Girooooooooona» abans de començar la jornada en qüestió. Però com en Jota es va jubilar a finals de 2025, aquest paper va quedar en blanc. A Son Moix, en el primer dia després d’en Jota, el va assumir el delegat Javier Galiano, que també plegarà a final de curs, i que agafarà el relleu fins al maig.
Galiano va arribar al club el 2008, coincidint amb el retorn al futbol professional gairebé cinquanta anys més tard. Com en Jota, també hi ha viscut experiències inaudites, a les quals ara afegeix una anomalia més: la de portar la veu cantant en l’últim alè dels futbolistes al vestidor.
Aquest, però, no és el primer cop que Galiano fa el crit. De fet, en la temporada actual, en Jota no ha viatjat a tots els desplaçaments. El vigatà va deixar d’assumir funcions progressivament i el primer cop que no va estar amb l’equip va ser a Balaídos, el 14 de setembre. Aquell dia va ser quan el delegat va estrenar-se.
Pere Vilardell, el substitut
Fa més d’una temporada que el Girona ja va escollir al substitut d’en Jota en les funcions de màxim responsable del material. Es tracta d’en Pere Vilardell, que ja lidera el cent per cent de les tasques. En el reportatge emès a les xarxes socials del club a finals d’any, a Vilardell se’l veu al costat d’en Jota, carregant capses amb l’equipació a Vilablareix i traslladant-les a Montilivi.
Amb el 2026, arriben aires nous a Girona, que va tancar el 2025 acomiadant a en Jota en un bonic acte a Montilivi, on van participar diferents personalitats històriques. El mateix mereixerà en Galiano quan arribi el moment.
- Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
- Un centenar de persones es concentren a Girona contra l'atac dels EUA a Veneçuela
- Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
- Matí marcat pels accidents de trànsit a les comarques gironines
- Rescaten a Girona una dona amb discapacitat que portava quatre dies immòbil en un sofà
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau
- Mallorca - Girona, en directe (0-2)
- Rescaten el conductor d’un autobús al límit de caure per un talús després de sortir-se de la via a Figueres