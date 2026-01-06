Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Avís per fredSorteig del Nen GironaVeneçuelaPreu habitatge GironaSergio DalmaGirona FC
instagramlinkedin

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

Els de Míchel no guanyaven dues jornades consecutives a camp contrari des del 2023

Vanat, celebrant a Palma.

Vanat, celebrant a Palma. / CATI CLADERA/EFE

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Les victòries, consecutives, del Girona a Sant Sebastià i Son Moix per 1-2, trenquen una dinàmica força irregular dels gironins lluny de Montilivi a la Lliga. Ara feia més de dos anys que els de Míchel no s’imposaven en dos desplaçaments seguits. Cal remuntar-se fins a la històrica temporada de classificació per a la Champions, quan el mes de novembre i desembre del 2023, el Girona va guanyar a camp del Rayo Vallecano (1-2) i del Barça (2-4). De fet, aquella ratxa comença cinc partits abans, amb les victòries a Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2 amb lideratge a Primera inclòs), Cadis (0-1) i Pamplona (2-4). En total van set desplaçaments consecutius amb triomf gironí. Una fantasia.

Des d’allà, cada vegada que el Girona havia guanyat fora de casa, després venia una patacada. Va fer-ho a Vigo (0-1), però va sortir escaldat del Bernábeu (4-0); va vèncer a Las Palmas (0-2) i va punxar a Vitòria (2-2); va guanyar a València (1-3) i va empatar contra el Betis (1-1); va vèncer al Pizjuán (0-2) i va caure a Mestalla (2-0); va guanyar a Getafe (0-1) i va empatar a Vila-real (2-2); va sumar els tres punts a Mendizorrotza (0-1) i va perdre a Vallecas (2-1); gràcies a Déu es va salvar a Valladolid (0-1), però va deixar-se anar a Anoeta (3-2). Tot plegat, entre fa dues temporades i la passada.

Igualtat a casa i a fora

En l’actual no havia guanyat cap partit fins al doblet de Tsygankov del 12 de desembre. L’ucraïnès, amb el seu company Vanat, també va ser decisiu a Mallorca. Es dona la curiositat que, amb aquests sis punts a domicili, el Girona ja ha sumat els mateixos punts a Montilivi que com a visitant: 9, respectivament. A les dues victòries esmentades, cal afegir els empats a Vigo, San Mamés i La Cartuja.

A casa, el Girona ha guanyat el València i l’Alabès i ha empatat contra l’Espanyol, l’Oviedo i el Madrid. En les classificacions parcials, com a local, aquests nou punts deixarien els de Míchel en llocs de descens, amb registres només empitjorats per l’Oviedo i el Llevant, que tan sols han sumat 7 i 2 punts a casa. Com a visitant, en canvi, el Girona seria dotzè, a dos punts d’Europa (que ocuparia un sorprenent Llevant, estabilitzat en el descens) i amb un marge de sis punts respecte a la línia vermella, amb l’Elx i el València, amb tres punts, com a propietaris i l’Osasuna, amb dos. Els navarresos, amb els pitjors números de la categoria a camp contrari, visiten Montilivi dissabte en una nova final blanc-i-vermella.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una emergència mèdica a la plaça del Vi obliga a reubicar el final de les accions matinals dels patges de Girona
  2. Girona demana a Adif que explori l'obertura de l'aparcament soterrat amb mil places al parc Central
  3. Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
  4. Girona no renta els contenidors amb aigua perquè l'empresa fa un 10% menys dels serveis
  5. La neu irromp a l'interior i prelitoral de Catalunya i presagia unes cavalcades de Reis gèlides
  6. Localitzen dos joves que havien improvisat un iglú per passar la nit mentre intentaven arribar a Núria
  7. Un home s'enfila a la façana de la Tresoreria de la Seguretat Social de Girona, causa destrosses i acaba detingut
  8. Cavalcades dels Reis d'Orient a les comarques gironines: horari i recorregut

Les estacions d’esquí del Pirineu gironí reben uns 150.000 esquiadors aquestes festes

Les estacions d’esquí del Pirineu gironí reben uns 150.000 esquiadors aquestes festes

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven Girona

Els grans premis del sorteig de la Loteria del Nen esquiven Girona

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

La 'cultura de la navalla' persisteix en zones d'oci el cap de setmana: «Com més en busques, més en trobes»

Badosa resisteix i remunta

Badosa resisteix i remunta

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

El fiscal acusa un home d’abusar d’una menor fent-se passar per policia

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després

Catalunya activa un avís generalitzat per fred extrem davant la baixada de temperatures provocada per la borrasca Francis

Catalunya activa un avís generalitzat per fred extrem davant la baixada de temperatures provocada per la borrasca Francis

Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria

Nestlé retira productes per a lactants del mercat per la possible presència d'una bactèria
Tracking Pixel Contents