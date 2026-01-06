La reacció del Girona: Dues victòries seguides a fora de casa dos anys després
Els de Míchel no guanyaven dues jornades consecutives a camp contrari des del 2023
Les victòries, consecutives, del Girona a Sant Sebastià i Son Moix per 1-2, trenquen una dinàmica força irregular dels gironins lluny de Montilivi a la Lliga. Ara feia més de dos anys que els de Míchel no s’imposaven en dos desplaçaments seguits. Cal remuntar-se fins a la històrica temporada de classificació per a la Champions, quan el mes de novembre i desembre del 2023, el Girona va guanyar a camp del Rayo Vallecano (1-2) i del Barça (2-4). De fet, aquella ratxa comença cinc partits abans, amb les victòries a Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2 amb lideratge a Primera inclòs), Cadis (0-1) i Pamplona (2-4). En total van set desplaçaments consecutius amb triomf gironí. Una fantasia.
Des d’allà, cada vegada que el Girona havia guanyat fora de casa, després venia una patacada. Va fer-ho a Vigo (0-1), però va sortir escaldat del Bernábeu (4-0); va vèncer a Las Palmas (0-2) i va punxar a Vitòria (2-2); va guanyar a València (1-3) i va empatar contra el Betis (1-1); va vèncer al Pizjuán (0-2) i va caure a Mestalla (2-0); va guanyar a Getafe (0-1) i va empatar a Vila-real (2-2); va sumar els tres punts a Mendizorrotza (0-1) i va perdre a Vallecas (2-1); gràcies a Déu es va salvar a Valladolid (0-1), però va deixar-se anar a Anoeta (3-2). Tot plegat, entre fa dues temporades i la passada.
Igualtat a casa i a fora
En l’actual no havia guanyat cap partit fins al doblet de Tsygankov del 12 de desembre. L’ucraïnès, amb el seu company Vanat, també va ser decisiu a Mallorca. Es dona la curiositat que, amb aquests sis punts a domicili, el Girona ja ha sumat els mateixos punts a Montilivi que com a visitant: 9, respectivament. A les dues victòries esmentades, cal afegir els empats a Vigo, San Mamés i La Cartuja.
A casa, el Girona ha guanyat el València i l’Alabès i ha empatat contra l’Espanyol, l’Oviedo i el Madrid. En les classificacions parcials, com a local, aquests nou punts deixarien els de Míchel en llocs de descens, amb registres només empitjorats per l’Oviedo i el Llevant, que tan sols han sumat 7 i 2 punts a casa. Com a visitant, en canvi, el Girona seria dotzè, a dos punts d’Europa (que ocuparia un sorprenent Llevant, estabilitzat en el descens) i amb un marge de sis punts respecte a la línia vermella, amb l’Elx i el València, amb tres punts, com a propietaris i l’Osasuna, amb dos. Els navarresos, amb els pitjors números de la categoria a camp contrari, visiten Montilivi dissabte en una nova final blanc-i-vermella.
