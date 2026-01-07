La nova lesió de Ter Stegen posa en perill la cessió al Girona
El porter del Barça és un objectiu del club gironí en aquest mercat d'hivern i el jugador veu amb bons ulls venir a Montilivi
Juan Manuel Díaz
La lesió que va obligar Marc-André Ter Stegen a abandonar d'urgència la concentració del FC Barcelona a Jeddah en la prèvia de la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Athletic Club pot ser un greu contratemps per al porter i el club blaugranes en funció de la gravetat de la lesió.
Ter Stegen ha hagut d'assumir que l'arribada de Joan Garcia al vestuari el deixa relegat a la suplència. Hansi Flick i Deco van tenir molt clar, des del primer dia, que el porter de Sallent ha de ser el propietari de la porteria del Barça durant la pròxima dècada, i les seves actuacions han corroborat que aquesta ferma aposta és un encert i el tècnic el va ratificar en la prèvia. Únicament la lesió de genoll va desplaçar a Joan, però Marc-André no va tenir opcions d'aprofitar aquesta oportunitat en estar recuperant-se de la segona lesió a l'esquena.
Va ser Wojciech Szczesny l'encarregat de cobrir l'absència del porter català qui, de seguida que va estar a punt, ha tornat a la titularitat i amb un rendiment espectacular. Pel que fa a Ter Stegen, que necessita tornar a jugar per recuperar el seu millor nivell i optar a una plaça en la llista d'Alemanya per al pròxim Mundial 2026, va poder demostrar que havia superat la lesió en el duel de la Copa del Rei davant el Guadalajara gràcies a un gest del polonès. Un aparador de cara al mercat d'hivern.
Disposat a sortir
Conscient de la seva situació, Marc es va obrir a deixar l'Spotify Camp Nou si es complien certes condicions. El desig de Ter Stegen de buscar una cessió que li permetés no allunyar-se gaire de Barcelona, a causa de diferents assumptes personals, va convertir en una magnífica opció l'apurada situació del Girona, que cerca diferents reforços per a Míchel, entre ells un porter.
L'alemany estava disposat a rebaixar els seus ingressos perquè el Girona pogués assumir una part de la seva fitxa i d'aquesta manera encaixar en el balanç econòmic del club. També el tècnic, Míchel, estava encantat amb la possibilitat de comptar amb un futbolista que anava a elevar de manera qualitativa el nivell de la plantilla en aquesta demarcació...
Ara, els problemes al genoll obliguen a aturar-se a Marc-André i frenen de moment els plans del responsable esportiu del club gironí, Quique Cárcel fins a conèixer exactament quin és l'estat físic de l'internacional alemany.
El Girona ja era conscient que, de concretar-se, es podia tractar d'una operació a llarg termini, de final de mercat d'hivern. Ara, amb més motiu, tot queda a l'espera de conèixer el resultat de les proves a les quals se sotmet aquest dimecres el jugador, ja de retorn a Barcelona.
