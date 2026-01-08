El Girona s'interessa per l'albanès de l'Inter, Kristjan Asllani
El migcentre, de 23 anys, hauria de cancel·lar la seva cessió al Torí per poder venir a Montilivi, on agrada molt
El Girona continua regirant el mercat a la recerca de les peces que necessita per apuntalar la plantilla. De feina, en té i molta el director esportiu Quique Cárcel, que treballa per reforçar l'equip amb noves peces i, alhora, donar via de sortida als jugadors que hi tenen cabuda. En aquest sentit, a l'espera que es pugui fer oficial d'una vegada per totes l'arribada de Claudio Echeverri cedit pel Manchester City, avui ha transcendit l'interès per Kritjan Asllani, revelat per Matteo Moretto. El migcentre albanès, de 23 anys i amb passaport italià, juga actualment al Torí en qualitat de cedit per l'Inter. Asllani ha estat indiscutible al conjunt piemontès fins a l'aturada de Nadal, quan ha desaparegut de l'onze. L'albanès no ha jugat cap minut encara ni contra el Verona ni ahir a Udine i des d'Itàlia les notícies indiquen que es podria cancel·lar la seva cessió al Torí. Així li obriria les portes de Montilivi, on agrada molt i encaixaria en el perfil de migcentre dinàmic amb una bona dosi de treball defensiu i capacitat d'arribada.
Internacional absolut albanès, Asllani ha jugat les tres darreres temporades amb l'Inter, amb qui ha guanyat una lliga i dues Supercopes. El pivot té contracte amb l'Inter fins al 2028 i un valor de mercat de 13 milions, segons Transfermarkt.
