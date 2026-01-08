Un partit per esquivar la pitjor primera volta del Girona a l’elit
Els de Míchel igualaran, si guanyen l’Osasuna, els 21 punts amb què van tancar la primera meitat del curs 2022-23, evitant d’aquesta manera generar un registre més negatiu
Míchel Sánchez s’ha fet un tip de repetir en les darreres jornades que l’equip necessita «guanyar perquè acabar la primera volta per sota dels 20 punts és una xifra complicada». Espera el tècnic de Vallecas, a més a més, que «aquest 2026 estiguem més encertats» i, de moment, li està sortint el que predica perquè l’Any Nou no podia començar de millor manera amb la victòria davant el Mallorca a Son Moix (1-2) en un partit vital per sortir del descens i estar més a prop de l’objectiu dels 20 punts. El Girona, que ha pujat al dissetè lloc de la classificació amb 18 punts, tancarà aquest dissabte contra l’Osasuna a Montilivi (18:30 h) la primera meitat del campionat i, en cas de triomf, igualarà els 21 punts que va aconseguir la temporada 2022-23, del retorn a Primera Divisió, a la jornada 19. De no ser així, els blanc-i-vermells signaran la pitjor primera volta fins ara a la màxima categoria del futbol estatal.
Tenir un bon coixí
Les cinc temporades d’experiència a Primera -aquesta està sent la sisena- li han ensenyat al Girona que és important tenir un bon coixí de punts en finalitzar la primera volta per evitar patir a la segona i no tenir problemes per garantir la permanència, el gran i únic objectiu del club. Fins i tot, malgrat que el curs passat no va ser la pitjor primera meitat del campionat amb 25 punts, els blanc-i-vermells van patir dificultats per salvar la categoria. Llavors, es va acabar la Lliga al setzè lloc de la classificació amb 41 punts, només un per sobre del descens. El que significa que es van fer necessaris tots i cadascun dels 25 punts amb què es va tancar la primera volta.
La pitjor primera volta va ser l’exercici 2022-23, ja amb Míchel a la banqueta, i, tot i que es van sumar 21 punts a la jornada 19, se n’acabarien obtenint 49 per finalitzar a la desena posició de la taula.
D’altra banda, els 24 punts que es van aconseguir a la primera volta de la temporada 2018-19 no van ser suficients perquè a la jornada 38 l’equip en tenia 37 i va acabar consumant el descens a Segona des del divuitè lloc. Aleshores, l’entrenador que dirigia el Girona era Eusebio Sacristán.
Els registres dels altres dos cursos dels gironins a l’elit són bons, uns més que d’altres. Primer, hi ha els 26 punts que es van comptabilitzar la temporada 2017-18, del debut a Primera, amb Pablo Machín de tècnic, i que van servir per finalitzar la Lliga al desè lloc amb 51 punts. I, després, hi ha el rècord dels rècords amb Míchel. La millor temporada de la història del Girona, la 2023-24, es va acabar la primera volta amb un total de 48 punts, que situaven l’equip colíder amb el Reial Madrid, per, al final, ser tercer amb 81 punts només per darrere dels blancs i el Barça.
Aquest dissabte, el Girona té la necessitat de donar continuïtat a la victòria davant el Mallorca per evitar que els 21 punts de la primera meitat de la temporada 2022-23 siguin encara pitjors i no afrontar amb més problemes afegits el que queda de temporada.
- Assalt violent en una casa de Colomers: un grup d'encaputxats lliguen un resident i amenacen la família amb pistola
- La Policia Local de Ripoll crea una unitat de control d'ocupacions
- Els jutjats de Girona suspenen part de l'activitat després de més de 20 dies sense calefacció
- Una dona es resisteix a la detenció a Fornells i els Bombers han de rebentar el vidre del seu cotxe
- Les temperatures es desplomen a les comarques gironines: -7,2 ºC a Girona i -13,7 ºC a Das
- Ja té pebrots ser speaker d'una quina i que no t'agradi jugar
- L’establiment gironí que compta amb més de 50 sabors de pastís de formatge
- El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients