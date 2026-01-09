El City no reclamarà Vitor Reis aquest gener
El central brasiler, que va signar contra el Mallorca el seu millor partit amb el Girona, continuarà creixent a Montilivi fins a final de temporada
El City tenia una clàusula de repesca aquest gener que no executarà. "Està jugant realment bé al Girona i ells el necessiten», diu Guardiola
Tot i un començament de temporada irregular on va deixar algun dubte, Vitor Reis s’ha convertit, amb el pas de les jornades, en indiscutible per a Míchel. Ho ha fet a base de bones actuacions i d’un rendiment regular que ha anat creixent amb el pas dels partits. Diumenge passat a Palma, el brasiler va ser un dels jugadors més destacats del Girona i no només va lligar en curt Muriqi -malgrat la diferència de físic- sinó que va estar d’allò més amb pilota i impecable posicionalment a l’hora de tallar accions de perill.
Tot plegat l’ha convertit en peça clau de la defensa fent parella a l’eix amb Daley Blind. Amb tot just dinou anys -dilluns en farà vint-, el brasiler va arribar l’estiu passat a la recerca d’uns minuts que no tenia al Manchester City. Ho va fer això sí, amb una clàusula al contracte de cessió que deia que el City el podia repescar al mercat d’hivern si el necessitava. En aquest sentit, tothom tranquil. Pep Guardiola va explicar dimecres al vespre, després de l’empat contra el Brighton a l’Ettihad, que no contemplava el retorn de Vitor Reis com una possible alternativa per reforçar la defensa. «No crec. Està jugant realment bé allà i ells el necessiten», deia en referència al Girona. D’aquesta manera, Vitor Reis no es mourà de Montilivi aquesta temporada i continuarà creixent i madurant a les ordres de Míchel i formant un eix defensiu on hi són Blind, Francés i el recuperat David López i que, en principi, no es reforçarà aquest mercat d’hivern.
La progressió de Vitor Reis va tocar el punt àlgid, de moment, a Son Moix diumenge passat. A Palma, el brasiler va fer l’assistència del primer gol a Tsygankov, a més a més de guanyar sis dels nous duels directes amb els davanters, completar amb èxit tres entrades i ser infal·lible en els dos intents de dribbling que va fer. Fins i tot, en el desplaçaments en llarg va estar precís. Reis fa dies que es manté amb quatre targetes grogues a punt de la sanció per acumulació, que li faria perdre’s tot just el seu segon partit de la temporada. Perquè Vitor Reis ha participat en tots els partits de Lliga fins ara, tret de la visita a Vigo, on va ser baixa per culpa de l’expulsió contra el Llevant. En total acumula disset partits de divuit possibles i tots de titular llevant el de la primera jornada contra el Rayo on va entrar a la segona part. n
