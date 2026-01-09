Míchel: “Si guanyem l’Osasuna, serà una primera volta d’aprovat pelat”
Echeverri encara no podrà jugar demà a l’espera que Solís tanqui la seva sortida mentre que amb Livakovic la idea no ha canviat malgrat que s’hagi reincorporat als entrenaments
El tècnic recupera Stuani per enfrontar-se al pitjor visitant de la categoria i mirar de fer un pas més cap a la permanència
Hauria d’haver estat la millor setmana de la temporada, amb l’equip fora del descens gràcies a la victòria de diumenge passat a Palma i gaudint de la sensació de veure tres equips més per sota a la classificació. Tanmateix, la situació del Girona no és per llançar coets i, ni de bon tros, hi ha res fet. Per continuar pedalant cap a la permanència calen més victòries i el primer pas és demà contra l’Osasuna. Míchel ha alertat avui que els espera “un partit dificilíssim” contra un rival amb jugadors “diferencials” i molt compacte en defensa. “He dit al vestidor que tot el que no sigui una victòria ens deixarà a un o dos punts de l’objectiu, que són arribar als 21 punts aquesta primera volta. Si ho aconseguim, serà un aprovat pelat”, deia el tècnic.
La tranquil·litat de la victòria contra el Mallorca no s’ha vist acompanyada per l’arribada de cares noves. I això, és clar, no agrada a Míchel que espera amb candeletes poder inscriure Echeverri, que fa dies que s’entrena amb l’equip, cal que surti un extracomunitari. L’escollit per fer-li un forat és Jhon Solís, que avui no s’ha exercitat amb el grup i demà no serà a la convocatòria. “Echeverri és diferencial. Té una energia especial de cares al gol. El necessitem molt perquè aclareix les situacions en l’últim terç i té una mentalitat top cap a porteria rival”. Tot i això, l’argentí cedit pel City encara no estarà inscrit per demà. Amb l’adéu de Solís, quan arribi, Míchel ha confirmat que “necessita solucions” al mig del camp en forma de fitxatges.
Qui tampoc jugarà però sí que serà a la convocatòria és Livakovic. El croat ha tornat del permís que tenia per resoldre el seu futur sense haver pogut aclarir res. Míchel ha explicat avui que la idea del club i del porter continua sent la mateixa, “que ha de sortir”. Livakovic serà demà a la banqueta però “no està per jugar”, deia el tècnic. Qui sí que podria tenir minuts és Cristhian Stuani, ja recuperat i que serà la gran novetat de la llista. Per la seva banda, Van de Beek, Portu, Juan Carlos i Abel Ruiz continuen de baixa mentre que hi ha jugadors amb pendents de molèsties per saber si podran estar disponibles per demà.
- Això és el que rebràs, legalment, si et quedes vidu o vídua segons la notaria Maria Cristina
- Dos denunciats a Celrà per vendre dues escopetes antigues en un mercat de segona mà
- Desenes de tractors tallen l'AP-7 a l'Empordà en protesta per l'acord del Mercosur
- Cada dia em veu un metge diferent
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- El TSJC avala l'acomiadament de la directora d'una oficina bancària a les Preses per tafanejar dades de clients
- La DGT comença a multar els patinets elèctrics que no compleixin amb la nova normativa 2026
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi