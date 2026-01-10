En Directe
Girona - Osasuna, en directe (1-0)
Segueix en directe la narració del partit Girona - Osasuna que es juga a l'estadi de Montilivi
Descans a l'estadi! Val el golàs de Vanat després d'una primera part en què l'Osasuna havia tingut les millors ocasions! Que s'acabi ja!
45'. Jugada espectacular d'Àlex Moreno per la banda i Vanat supera, amb l'esperó, a Herrera! El gol val or
GOOOOOOOOOOOOL DE VANAT! QUIN GOLAAAAAAAÀS!
42'. Budimir ho està rematant tot! Ara sí que el Girona sembla haver-se encallat. Per sort, el croat no té el dia, de moment
39'. Centrada-xut de Blind, que es penja a la xarxa per damunt del travesser
37'. Nou contraatac d'Osasuna, la seva arma principal, que envia desviada Budimir
36'. Perdona el primer l'Osasuna: intent de tisora de Rubén García que surt malament, i la pilota acaba a peus de Víctor, que l'envia fora
34'. Ho torna a intentar de cap Budimir, després de molts minuts. La pilota es torna a perdre per damunt del travesser
32'. Xut de falta de Tsygankov que surt fregant el pal!
28'. La deixa passar Vanat en comptes de rematar! Era clara!
