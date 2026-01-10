Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Revolta pagesaalerta per nevadesdesapareguda Rosescontenidors Gironacanvi climàticparc Migdia
instagramlinkedin

El Girona deixa el descens a quatre punts

El València empata contra l'Elx (1-1) i permet als de Míchel allunyar-se de la zona de perill

Una acció del València-Elx d'aquest vespre a Mestalla

Una acció del València-Elx d'aquest vespre a Mestalla / Biel Aliño/Efe

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Els aficionats del Girona han celebrat doblement la victòria del Girona aquest vespre contra l'Osasuna (1-0). Primer, al final del partit quan s'ha confirmat que el gol de Vanat donava els tres punts als de Míchel; poques hores més tard, han saltat per cantar l'empat final de l'Elx a Mestalla contra el València (1-1). Aquest resultat permet al Girona situar-se provisionalment dotzè i obrir forat amb la zona de descens, que ja té a quatre punts de distància el dia que s'acaba la primera volta. I en podrien haver estat cinc si el València no hagués salvat l'empat de penal a les acaballes.

TEMES

Tracking Pixel Contents