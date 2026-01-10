El Girona fa un any que no encadena dues victòries
La temporada passada es va guanyar Valladolid (3-0) i Alabès (0-1) per aquestes mateixes dates
Costa. Cal tenir-ne cura i regar molt sovint perquè els brots verds vagin traient el cap i consolidant-se. I no serà pas una cosa ràpida, no, perquè de vegades hi ha glaçades en forma de mals partits que fan recular una mica i obliguen a tornar a creure i començar. El 2025 serà un any per a la història negra del Girona en què, al contrari, que el 2024, els rècords que va signar van ser tots negatius. De mica en mica, tanmateix la llum entra a Montilivi i l’equip comença a reaccionar. La victòria a Anoeta (1-2) d’abans de Nadal va suposar trencar amb una ratxa d’un any i mig sense remuntar un partit amb el marcador advers. La derrota contra l’Atlètic va tornar a refredar els ànims abans de les vacances però l’1-2 a Palma de diumenge passat va suposar fer un saltiró important per sortir dels llocs de descens. L’equip no celebrava dues victòries consecutives fora de casa gairebé dos anys després de la darrera vegada (Rayo Vallecano 1-2 i Barça 2-4 el 2024).
Amb l’objectiu de continuar esparracant males ratxes, el Girona rep avui l’Osasuna. El repte és clar i complicat alhora: guanyar per lligar dues victòries consecutives. Seria el primer cop que s’aconsegueix aquesta temporada i posaria fi a una ratxa d’un any sense aconseguir-ho. De fet, la darrera vegada que el Girona va guanyar dos partits seguits -que n’és de difícil fer-ho a Primera- va ser ara fa precisament un any. Va ser en el primer partit del 2025 a Mendizorrotza contra l’Alabès (0-1) on es donava continuïtat al 3-0 assolit a l’estadi contra el Valladolid. Des d’aquell dia, el Girona no ha tornat a encadenar dos triomfs. De fet, tan sols ha guanyat vuit partits més (Las Palmas, Mallorca, Valladolid el curs passat i Alabès, València, Constància a la Copa, Reial Societat i Mallorca, enguany) des que va imposar-se a Vitòria. Avui a Montilivi té l’oportunitat de donar continuïtat a l’alegria de diumenge passat a Son Moix.
