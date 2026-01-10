Girona-Osasuna: Per confirmar la reacció calen alegries a Montilivi
El Girona rep l’Osasuna amb la novetat d’Stuani i la necessitat d’assegurar els punts a casa per continuar escapant del descens
La victòria contra el Mallorca a Son Moix de diumenge passat (1-2) ha permès al Girona veure la llum i respirar aire pur quatre mesos després. Ni hi ha res fet ni res mig fet, només faltaria. De camí per fer, en queda moltíssim i tothom, al club, n’és conscient. Míchel també ho sap i, per això, lamenta veure com passen els dies i les peces noves que han d’apuntalar la plantilla per encarar amb garanties la segona volta, o no han arribat o no es poden fer servir. És el cas de Claudio Echeverri, que està pendent que Solís accepti alguna de les bones ofertes que té i alliberi una plaça d’extracomunitari. Sense l’argentí ni cap altre dels fitxatges d’hivern encara, el Girona continua amb els efectius justos per preparar els partits. I així, avui rep l’Osasuna, un rival directe, en un partit que tanca la primera volta i pot permetre fer un salt de qualitat a l’equip en cas de victòria. Guanyar suposaria que entrés el sol de ple a Montilivi i il·luminés els racons més foscos que ha deixat un 2025 per oblidar. No fer-ho, suposarà continuar enfangat i tancar una primera volta sense atrapar el repte marcat per Míchel d’arribar als 21 punts. Un objectiu de mínims i que suposaria un aprovat pelat, pel tècnic.
En aquest context, sense Solís, descartat mentre negocia el seu adéu, ni els lesionats Van de Beek, Portu, Juan Carlos, Ounahi i Abel Ruiz, Míchel recupera Stuani i també Livakovic, que serà a la banqueta malgrat que «no està per jugar» i que continua amb els dos peus fora del club. A partir d’aquí, caldrà veure si algun dels jugadors que arrosseguen problemes físics pot ser de la partida o bé acaben descartats.
En tot cas, l’onze no hauria de variar gaire respecte al que va endur-se els tres punts de Palma (1-2). La polivalència d’Arnau el fa indiscutible tant al lateral dret com per si ha d’apagafar el foc en alguna altra posició. Vitor Reis és un altre dels jugadors més en forma de l’equip que, en atac, està guiat per Tsygankov. L’ucraïnès ja ha fet quatre gols i, sense Ounahi, és l’home que marca les diferències en atac. En punta d’atac, Vanat, amb un gol més al caseller, serà el referent.
L’Osasuna arriba amb l’equip de gala i les úniques de baixes del central Boyomo, a la Copa Àfrica, i d’Iker Benito , lesionat de gravetat al genoll. Budimir i Aimar Oroz són els grans perills dels navarresos.
