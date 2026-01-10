«Lass s’ha equivocat i ha perdut una oportunitat»
Míchel demana «perdó a l’Osasuna» per la reacció del migcampista del filial amb Aimar Oroz i comenta que «ha posat la pota» amb les baixes de Witsel i Solís
Míchel no s’equivocava quan deia que aquest Girona aniria a més. L’entrenador blanc-i-vermell va acabar d’allò més satisfet després de la victòria contra l’Osasuna (1-0) per aconseguir el primer objectiu dels 21 punts a la primera volta, situar-se a la dotzena posició de manera provisional i deixar enrere l’agonia dels llocs de descens. No podia amagar el somriure a la roda de premsa de després del partit mentre, segurament, pensava «us ho vaig dir». «És un aprovat just, però de molt mèrit. Sobretot és aquesta nota per mi. Als jugadors els dono un notable perquè s’han reposat a una situació molt complicada i me’n sento molt responsable de les primeres cinc jornades. Em poso l’aprovat perquè he pogut solucionar-ho una mica donant-los confiança, seguretat en el que estem fent, animant-los i posant-me al seu costat i no al costat de l’entrenador. Crec que ho han acceptat de la millor manera que és competint al 100%. Estic orgullós d’ells», va comentar.
I va seguir: «Del que estic més orgullós és la manera com els jugadors li han donat la volta a una situació molt complicada. Després de cinc jornades sense sumar i no vam guanyar fins a la vuitena jornada... Hem superat situacions. L’equip té la mentalitat de lluitar i continuar creixent. Tinc la sensació que els jugadors han donat un pas endavant a nivell individual i col·lectiu. Contra un rival de duels, l’hem superat. Això és així perquè els jugadors tenen ànima. Arnau ha sigut capaç de lluitar duels aeris amb Budimir i guanyar-los. Els jugadors, i jo per ells, estem feliços perquè l’equip està fora del descens. Crec que és merescut». El propòsit que té el tècnic de Vallecas a la segona volta és «continuar creixent. Penso que el mínim de punts que hem de fer són 42 i ara estem a la meitat del recorregut. Queda molt, però la situació ja no és negativa».
Míchel també va parlar de noms propis. «Vanat ha fet un partidàs. És un jugador diferencial, té treball i definició. Moltes coses. És un jugador top. Com Stuani, que necessito que torni. Vanat ho està jugant tot i estar al 100% no és fàcil, però està fent un treball espectacular», va valorar del nou pitxitxi. Sobre el davanter ucraïnès, va afegir que «ens falta trobar-lo més a l’espai. Adins de l’àrea no és Stuani, que és un animal. Ens falta veure’l una mica més amb un pas endavant. Jugadors com Lemar o Ounahi tenen aquesta capacitat. Li hem de donar més volum de treball en profunditat per treure-li tot el rendiment. Ens dona moltíssimes coses bones, diferents a Stuani i Abel».
De Witsel va explicar que «té una lesió al soli. La imatge no és dolenta, poden ser dues setmanes però jugant divendres crec que és una mica arriscat que hi sigui davant l’Espanyol. Ell no té sensació de lesió perquè pot córrer. Hem d’anar amb compte perquè no recaigui».
I es va referir a la batalla final amb l’expulsió de Lass: «Demanem perdó a l’Osasuna, a Aimar, perquè no som un equip que faci aquestes coses. Lass s’ha equivocat. Ha anat a recuperar la pilota, han caigut els dos, Aimar l’ha agafat dues vegades enrere, però no té explicació el que ha fet. Les pulsacions i l’energia d’un jugador jove, les ha fet servir de mala manera. A sobre Witsel està lesionat i Solís no hi és. Ha perdut una oportunitat clara. Se’n penedeix. De seguida se n’ha adonat que ha posat la pota».
- La volta al món en 132 dies, 33 països i un creuer: 'Serà el viatge de la nostra vida
- Un banyolí aconsegueix cancel·lar més de 81.000 euros de deutes gràcies a la Segona Oportunitat
- Creix el malestar en els joves: un terç dels estudiants de 16 a 22 anys ha pensat en el suïcidi
- Francisco Esteban Bara: 'Hi ha professors universitaris que fa 19 anys que repeteixen la mateixa classe
- Aquests són els municipis de Girona amb els habitatges més barats
- Un home resulta ferit greu després de ser atropellat a Bescanó
- Mor un conductor de 78 anys després de patir una indisposició i xocar amb un edifici a Vila-sacra
- Nou pas per poder aixecar dues noves torres al parc del Migdia de Girona