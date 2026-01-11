El talismà Vanat: si marca, el Girona no perd
El davanter blanc-i-vermell va convertir-se en el màxim golejador de la plantilla, amb sis gols, i encadena dos partits veient porteria
Amb l’arribada del 2026, s’ha fet més que evident que el fitxatge de Vladyslav Vanat va ser tot un encert. El davanter ucraïnès ha estat el pal de paller de les dues victòries consecutives amb les quals el Girona ha estrenat l’any i, per primera vegada des de la seva arribada, encadena dues jornades consecutives veient porteria.
Vanat va marcar el 0-2 provisional a Son Moix, aprofitant un penal que ell mateix s’havia encarregat de forçar. Ahir, va empènyer amb una fantasia amb l’esperó una centrada d’Àlex Moreno a les acaballes de la primera part. En marcaria un altre a la segona, però l’àrbitre el va anul·lar per fora de joc. Va anar d’un pèl.
Vanat es va estrenar en el seu debut, en la jornada 4 a Balaídos, en el primer punt del Girona a Primera Divisió després d’aquell inici desastrós amb 0 punts dels 9 en joc. L’ucraïnès també va veure porteria en la primera victòria a la Lliga, contra el València, i va ser decisiu en la primera eliminatòria de Copa del Rei, marcant a la pròrroga el 2-3 amb el Constància.
Encara en queda un per completar el que fins ara són sis gols com sis sols. Va ser a La Cartuja, contra el Betis, un partit que es va empatar. És a dir, la conclusió és clara: cada vegada que Vanat forada la xarxa rival, el Girona no perd. Són quatre victòries i dos empats. És talismà.
Vanat també es va convertir en el màxim golejador de la plantilla aquesta temporada, desempatant amb el seu company Tsygankov, que n’ha fet cinc. De fet, per valorar el rendiment només cal repassar les estadístiques dels fitxatges fets a la davantera l’any passat, el de la Champions: Abel Ruiz ha marcat 4 gols en 32 partits i Miovski també en va fer 4, però en 23.
El punta blanc-i-vermell ha fet els sis gols repartits en divuit partits. Encara no ha celebrat cap doblet, però. Un repte que li queda pendent d’aquí al final d’una temporada que ha millorat en un moment
