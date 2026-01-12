Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solís ja té la maleta feta amb destí Birmingham

El Girona i el conjunt anglès ultimen l'acord pel traspàs del colombià que, de retruc, permetrà inscriure Echeverri

Jhon Solís, en acció amb el Girona el mes passat a Anoeta

Jhon Solís, en acció amb el Girona el mes passat a Anoeta / Europa Press

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Absent des de finals de la setmana passada de la dinàmica del grup, Jhon Solís sap de fa dies que té les hores comptades al Girona. La direcció esportiva l'ha escollit per ser qui alliberi una plaça d'extracomunitari per poder inscriure Claudio Echeverri. L'argentí, cedit pel Manchester City, fa un parell de setmanes que s'entrena a les ordres de Míchel sense haver pogut encara ser inscrit ni, lògicament, haver debutat. Les mancances ofensives que arrossega l'equip des de principi de curs, agreujades arran de l'absència d'Ounahi i les lesions de Portu i Abel Ruiz, han multiplicat la necessitat d'accelerar la inscripció d'Echeverri. Abans d'entrar però, cal deixar sortir. I això és el que farà Solís les pròximes hores. Les negociacions entre el Girona i el Birmingham són a la recta final perquè el colombià voli al conjunt anglès. Amb tot gairebé pactat entre jugador i club, a l'espera de la revisió mèdica pertinent, queda per decidir ara si Solís se n'anirà traspassat o bé cedit amb una opció de compra. En tot cas, l'operació superarà els quatre milions d'euros entre fix i variables.

