Lass és castigat amb dos partits per l’expulsió contra l’Osasuna

El Comitè no ha estimat les al·legacions presentades pel Girona per evitar la sanció

Vitor Reis i Sergio Herrera intenten calmar Lass dissabte passat durant la jugada de l'expulsió

Marc Brugués

Girona

El Comitè de Competició ha castigat el jugador del Girona Lass Kourouma amb dos partits de sanció per l’expulsió en l’afegit del partit contra l’Osasuna. Les al·legacions que ha presentat el club no han estat estimades i el jove migcentre del filial es perdrà els dos partits següents de l’equip, demà al camp de l’Espanyol i de dilluns en vuit contra el Getafe.

