Tres-centes vegades Stuani
L’uruguaià arriba als tres centenars de partits amb el Girona i es converteix en el cinquè jugador amb més partits de la història del club
Des que va arribar el 2017 té una mitjana de gairebé un gol per partit (0’48)
Viktor Tsygankov i Arnau Martínez han arribat les darreres setmanes al centenar de partits amb el Girona. Una xifra altíssima i meritòria que situen el maresmenc i l’ucraïnès en un lloc destacat de la història del club. Això sí, tant l’un com l’altre i com la majoria dels centenars de jugadors que han passat per l’entitat s’han de rendir a la figura de Cristhian Stuani. El davanter uruguaià va arribar, dissabte passat contra l’Osasuna, als tres-cents partits amb la samarreta blanc-i-vermella. Una xifra, aquesta sí, que fa caure d’esquenes i que està a l’abast de ben pocs escollits. De fet, tan sols quatre jugadors fins dissabte hi havien arribat: Isidre Sala, Fèlix Farró, Joan Sagué i Jordi Matamala. Ara ja en són cinc perquè Stuani també forma part del club dels 300 i augmenta una mica més la seva llegenda. I si hi sumem els partits de la Supercopa Catalana del 2019 i de la Copa Catalunya d’aquest estiu, que ell sempre té en compte, en serien ja 302.
El Matador de Tala ha batut tots els rècords possibles d’ençà que va aterrar a Montilivi aviat farà una dècada procedent del Middlesbrough. Era l’estiu del 2017, el Girona acaba de pujar a Primera per primera vegada i a fe que ni ell ni ningú s’esperaven un encaix tan perfecte al club i a la ciutat. Un amor a primera vista escenificat el dia del debut contra l’Atlètic de Madrid (2-2) amb els dos primers gols del Girona a la màxima categoria. A partir d’aquí, n’ha vistes de tots colors vestit de blanc-i-vermell. Un descens, dos play-offs fallits, un ascens, un tercer lloc, una classificació per a la Champions League, l’estrena a la màxima competició europea i una salvació agònica. Un reguitzell ben heterogeni d’emocions que Stuani ha anat amanint sempre amb el seu ingredient marca de la casa: el gol. I així fins als 145 (més un a la Supercopa de Catalunya), que el situen molt distanciat a l’escaló més alt del podi de màxims golejadors de la història del Girona.
El duel contra l’Atlètic de l’agost del 2017 va ser el primer oficial -l’estrena va ser contra el Nottingham Forest a la pretemporada- dels tres-cents que ha disputat amb el conjunt gironí i que es reparteixen de la manera següent: 170 de Primera Divisió, 108 de Segona (play-off inclòs), catorze de Copa i vuit de Lliga de Campions. En aquestes nou temporades, l’uruguaià ha fet 145 gols la qual vosa vol dir gairebé una mitjana de mig gol per partit (0’48%). Sense anar més lluny, la temporada passada amb trenta-vuit anys, gràcies als seus gols va rescatar l’equip per evitar que baixés a Segona en una segona volta. Un any en què va tastar la Champions però on va veure com els fitxatges estel·lars es van apagar i amagar i va haver d’arremangar-se per evitar el drama. Enguany i fins fa quatre dies, era el màxim golejador de l’equip amb tres dianes més una altra a la Copa. Una lesió i el despertar de Vanat, el davanter centre de referència que ha costat disset milions d’euros, li ha tret, de moment, aquest honor. Això sí, ben segur que d’aquí a final de temporada lluitarà i mirarà de marcar tants gols com sigui possible per ajudar l’equip a salvar-se i, de retruc, arribar a la desena de gols, xifra de la qual mai ha baixat des que va aterrar al Girona.
El futur
Amb trenta-nou anys i contracte fins aquest trenta de juny, caldrà veure quin és el futur de l’uruguaià a partir de llavors. Si vol continuar jugant o si el club hi compta per una temporada més. De reptes per assolir a Montilivi n’hi queden pocs. Arribar a una final o guanyar un títol estatal ho serien. Primer però, toca assegurar l’objectiu d’aquesta temporada: la salvació. Fer-ho, amb el seu granet de sorra, ja seria un nou títol per al 7 del Girona. Un dorsal que irremeiablement anirà associat a Stuani per la resta de la història. n
- Un camioner frustra un robatori a l'àrea de servei de Maçanet envestint la furgoneta dels lladres
- Mor un home en caure per un desnivell quan feia llenya en un bosc d'Oix
- Un accident múltiple provoca cues a la C-66 a Banyoles
- Girona comença a instal·lar la nova generació de contenidors
- Eva Soriano: 'Vaig agafar mania al català perquè a l’escola es reien de mi al parlar-lo
- La prova de la ceba d'en Pauet augura un 2026 amb menys pluja
- Mor la jove gironina amb càncer que mostrava la seva lluita diària a les xarxes socials
- Crema material d'una obra i el fum afecta diversos pisos i una bastida a Girona