Artero: «Vull demostrar que continuo sent aquí»
El bisbalenc ja s’entrena a les ordres de Míchel després de deixar enrere quatre operacions de turmell
«Sempre he estat preparat per tornar», assegura
Amb Witsel lesionat, Solís acabant de solucionar la paperassa per tancar el seu fitxatge pel Birmingham, Lass sancionat i sense que hagi arribat cap fitxatge al pivot, hauria anat d’allò més bé poder comptar amb un nano de la casa, tant implicat com talentós, com Ricard Artero pel partit de demà a Cornellà. El bisbalenc, tanmateix, no hi serà. Encara. Artero ja s’ha integrat a la dinàmica de grup, però per veure’l reaparèixer caldrà esperar encara. Ni ell ni el club volen córrer després de quatre operacions de turmell i d’un calvari que sembla que, de mica en mica, comença a arribar al final. Una escletxa de claror entra a la situació d’Artero que, ara fa tot just un any, era operat. Tres mesos després, el Girona anunciava la seva renovació fins al 2027. Reintegrat des de fa unes setmanes a la feina amb el primer equip, Artero va explicar ahir les seves sensacions als mitjans oficials del club i va deixar anar un missatge ben clar: que ningú s’oblidi d’ell perquè tornarà. «Mai n’he tingut dubtes. Ho he tingut sempre claríssim, tot i els entrebancs. El camí és una mica més complicat que en d’altres lesions però jo mai n’he sortit. Sempre he estat preparat per tornar», deia.
Míchel, ben segur, que no se n’oblidarà pas d’ell. De fet, en les darreres conferències de premsa n’ha fet referència. «És un jugador que, per desgràcia, no hem tingut des de fa molt de temps. Espero que agafi la seva millor versió i que sigui capaç de tornar al seu nivell, que és molt alt. Necessita la nostra ajuda i comprensió perquè el dia a dia per a ell ha estat molt complicat», deia el tècnic. El jugador agraïa els mots de Míchel. «Que l’entrenador digui això és molt agradable i una bona notícia. Jo l’únic que vull és sortir al camp, fer el que sé fer, gaudir i demostrar que continuo sent aquí», destacava. En aquest sentit, Artero qualifica de «regal» poder sortir al camp a la Massana a entrenar. «Després de tants entrebancs i dificultats és una alegria immensa. Enyorava els companys, la pilota, els entrenaments...Tot. Ser aquí és el regal més gros que em poden», diu Artero que subratlla «la feina mental» que ha hagut de fer per «mantenir-se en el camí» i no posar-se «terminis». «És complicat i cal un treball mental per estar preparat perquè són molts mesos i molts entrebancs. Hi ha moltes coses que no surten de les lesions que es compliquen», diu. Per tot plegat, té clar que no ha de córrer. «No hi ha presses. Sempre es corre i el que cal és anar fent passos endavant cada dia. Anar a poc a poca per arribar on tots volem», afegeix.
Artero va disputar alguns partits la temporada passada amb el filial a Tercera RFEF abans de tornar ser intervingut del turmell al gener. El bisbalenc suma vint-i-quatre partits amb el primer equip blanc-i-vermell, amb qui no obstant això, no juga des del fatídic 23 de maig del 2023 quan es va lesionar a Balaídos en un partit contra el Celta. Era el vuitè a la màxima categoria. Gairebé tres anys i quatre operacions després, Artero torna a veure la llum.
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts
- Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
- Alliberen un nen de dos anys que s'havia quedat tancat dins d'un cotxe a Girona
- Una família intenta recuperar uns terrenys del rebesavi a Palau-saverdera, però s'hi troba un abocador ple de deixalles
- Un camió carregat d’electrodomèstics surt de la via i bolca a l'N-IIa a Sant Julià de Ramis
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Llancen una butaca pel balcó al centre de Girona
- “Joc de cartes” busca el millor establiment d’especialitat de les comarques gironines