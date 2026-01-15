Míchel Sánchez: "Sóc optimista amb el fet que Echeverri jugui contra l'Espanyol"
El tècnic del Girona espera que l'adéu de Solís es resolgui en les pròximes hores i pugui convocar a l'argentí
El derbi català ja és aquí: l'Espanyol i el Girona s'enfrontaran aquest divendres (21 hores, DAZN). El rostre dels de Montilivi ha canviat després de sumar tres victòries en les darreres quatre jornades i no només sortir del descens, sinó presentar un marge considerable de quatre punts respecte a les brases a la conclusió d'una primera volta en què els de Míchel han fet 21 punts. Són tretzens a la taula, bastant lluny d'un Espanyol cinquè, que viu la millor temporada en anys. "Hem anat a més, de mica en mica. Tinc la sensació que som més competitius. L'altre dia vam guanyar més duels que l'Osasuna, que en aquest sentit és molt bo. Estem amb més confiança, però sabem que serà complicat, a part de ser especial. Arribem bé i crec que podem fer un partidàs".
La cultura que ha instal·lat Míchel des del seu aterratge al club, ara veu els seus fruits. "Això és un projecte de club i la cultura esportiva és fonamental per al futbolista. Cal ser professional les 24 hores i tenir clars tots els punts de vista, pensant que lluitem per una ciutat i una província. Hi ha molts valors que sento que els futbolistes que fa temps són amb mi, com Arnau, Stuani o Iván Martín, representen el que jo tinc al cap del qual hem de ser. Després, hem de tenir la confiança i el suport del club, perquè en els moments dolents tothom es mira el seu benefici i aquí crec que és el contrari, que el camí el fem junts i mirem el benefici comú. Per això sempre dono les gràcies a l'afició quan està amb nosaltres, perquè tothom ha de tenir aquest sentiment i ser capaç de gaudir cada dia". En el pitjor moment, el vestidor ha ressorgit pel que fa a resultats. "Tenim ànima, sí, i per a un entrenador és complicat parlar de sentiments, però sempre els he dit als jugadors que depenc d'ells. Si jo estic aquí, és per la confiança del club, però també perquè els jugadors confien en mi".
Míchel no disposarà, a priori, dels lesionats Van de Beek, Portu, Artero, Juan Carlos, Abel Ruiz ("si fos una final, jugaria"), Ounahi i Witsel ("hem de mirar si és el millor moment per arriscar o no"), ni tampoc del sancionat Lass, de qui s'ha volgut disculpar per llançar-lo als lleons després de la picarabaralla amb l'Osasuna. "Vull parlar de la jugada: després de la roda de premsa, vaig veure-ho bé i crec que no vaig estar encertat. Demano a tothom tenir sentiment de pertinença i, en aquesta jugada, tant Aimar com Lass lluiten pels seus equips, i poca cosa més. És una jugada de futbol, que pot passar. Li han caigut dos partits i serà un aprenentatge, però Lass ha demostrat que quan l'equip pateix, es pot comptar amb ell. La seva resposta al camp és molt bona, en tots els sentits".
Solís, a l'espera de resoldre la seva situació, tampoc no jugarà. De fet, el colombià marxa aquest mateix dijous cap a Anglaterra, pendent de la burocràcia per oficiliatzar el seu comiat i l'entrada d'Echeverri, que podria estrenar-se si els papers de Solís es tanquen abans del partit. "La sortida està gairebé feta, però no sé si els papers arribaran". La llista de convocats no serà fins al mateix divendres. Al mig del camp s'haurà de repetir amb Arnau Martínez, amb la qual cosa Hugo Rincón té tots els números per a mantenir-se com a lateral dret. Míchel també ha revelat que hi ha jugadors amb molèsties, sense especificar. "David López podria jugar al mig del camp, pot ser una solució".
La baixa més significativa dels blanc-i-blaus és la de Javi Puado, però Manolo González recupera a Pol Lozano, sancionat la setmana passada. "Manolo està fent una feina espectacular. També vull desitjar-li a Puado que es recuperi com més aviat millor, perquè sempre ha tingut respecte cap a nosaltres. Nosaltres ja hem viscut el moment que ells viuen actualment. Crec que ha donat amb la clau i l'Espanyol és agressiu cap endavant, tot i no tenir molta pilota. Tenen capacitat d'arribada a porteria contrària en poc temps. Està fent una gran temporada, però em preocupa la nostra versió. Hem de tenir clar què hem de fer i dominar el partit. Ens posaran dificultats". Respecte a la rivalitat entre uns i altres, ha manifestat que "el derbi és especial, però sense més. Són tres punts importants per a tots dos. Cadascú lluita per les seves coses. Ells voldran estar amunt a la Lliga i nosaltres volem fer passos endavant en la taula. Hem de poder competir contra rivals de la part alta".
L'immobilisme al mercat
Una setmana més, el Girona encara no ha realitzat cap dels moviments que s'esperen fer durant el mercat d'hivern: ni Livakovic marxa, ni tampoc no ho fa Jhon Solís, encara menys Yáser Asprilla, i Claudio Echeverri continua esperant per tramitar la fitxa i debutar com a blanc-i-vermell. Tot plegat, sense comptar els altres reforços que haurien d'aterrar, i dels quals amb prou feines hi ha rumors de tant en tant. "El rendiment de l'equip i els fitxatges són coses diferents. Si haig de separar el futbol del mercat, el club també. Això no canvia res: al mig del camp, necessitem jugadors. I la direcció esportiva està treballant per això".
"Sóc optimista amb el fet que Echeverri pugui jugar contra l'Espanyol", ha dit Míchel, que també s'ha manifestat per les imatges d'Ounahi entrenant amb el Marroc. "Tenim tota la informació i la realitat és que no va jugar i està en procés de recuperació. Les xarxes socials, com sempre, donen molts fakes". El tècnic ha resumit la situació: "Ha de venir un porter i que marxi Livakovic. Al mig del camp han de venir dos jugadors, amb l'adéu de Solís. I al darrere, algú que pugui jugar de central i lateral esquerre. El mercat no és fàcil i ens hem d'ajustar amb el pressupost del club. Per a la zona ofensiva, compto amb Claudio. Més o menys, aquestes són les posicions a cobrir. Però la competició no marca les situacions que necessitem: volem jugadors en propietat o futbolistes que ens facin créixer durant sis mesos".
