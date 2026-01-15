Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor Farriol Danés, un històric del Girona i l’Olot

L’exdavanter va formar part del conjunt blanc-i-vermell a Vista Alegre, a la dècada dels seixanta, i també de l’entitat de la Garrotxa

Farriol Danés, en l’època de jugador del Girona.

Farriol Danés, en l’època de jugador del Girona. / Girona FC

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’exdavanter històric Farriol Danés ha mort a l’edat de 82 anys, en una tràgica notícia compartida pels clubs del seu passat que ha impactat de ple al futbol gironí. Danés, format al Deportiu, va formar part del Girona de la dècada dels seixanta, el qual jugava al camp de Vista Alegre. També va ser futbolista de l’Olot, amb qui va aconseguir el campionat de Tercera Divisió, el curs 1966-67. Un cop retirat, va vestir els colors del Banyoles per la insistència de Xavi Agustí.

El gironí, que va abandonar el futbol de molt jove, als 24 anys, perquè la mort del seu pare l’obligava a agafar les regnes de l’empresa de fruites familiar, Fruites Danés, serà enterrat divendres al migdia en una cerimònia íntima al Mémora.

Com recordava en un reportatge publicat fa uns anys per Diari de Girona, a Danés el va reclutar l’avi Julià, i a Vista Alegre va compartir vestidor amb companys com Barceló, Vivolas, Saeta o Giralt. Recordava també el dia que Lluís Pujolràs el va fer debutar en un partit a Lleida. «Em va dir, aquell jugador, no vull que toqui pilota. I no la va tocar. No me’n recordo com es deia, però no la va tocar».

Un tràgic accident de moto a la carretera d’Olot el va deixar en una cadira de rodes fa gairebé cinquanta anys, un fet que va marcar la seva vida. Els clubs gironins van fer-li un homenatge al Fèlix Farró de la Devesa, bolcant-se en una bonica mostra de suport.

El gironí va actuar tres temporades al primer equip del Girona (1964-66 i 1967-68), disputant 62 partits i marcant cinc gols. L’esmentada 66-67 va ser la que va marxar a l’Olot, on en 17 partits de Lliga Farriol Danés va fer vuit gols. Descansi en pau.

