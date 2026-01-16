El derbi que el Girona no esperava viure tan tranquil
La reacció de l’equip de Míchel en les darreres jornades, en què ha guanyat tres dels últims quatre partits, ha enfortit la confiança d’un vestidor que vol allargar la ratxa contra l’Espanyol
Marc Gázquez
Si el derbi català de la jornada entre l’Espanyol i el Girona que tindrà lloc aquest vespre (21 hores, DAZN/Teledeporte) a l’RCDE Stadium s’hagués disputat fa un mes, tothom hauria dit que el favoritisme era blanc-i-blau al cent per cent. No és que ara el màxim candidat a guanyar el partit no sigui el conjunt de Manolo González, cinquè a la Lliga i que aspira a disputar competició europea l’any vinent després d’una reacció fantàstica -el curs passat no es va salvar fins al darrer partit, més tard i tot que el Girona-, sinó que els de Míchel semblen un conjunt molt diferent, sobretot pel fet d’haver sobreviscut al que es pronosticava com un enterrament sense discussió.
Perquè en 36 dies, els que van del partit jugat al Reale Arena a avui, els gironins han aconseguit tres victòries en quatre jornades que els han tret d’unes posicions de descens que havien ocupat des del mes d’agost. D’aquests nou punts, a més, sis els han aconseguit lluny de Montilivi, on encara no havien guanyat. De fet, el Girona no sumava dues victòries consecutives des de principis de 2025; és a dir, fa un any. En un tancar i obrir d’ulls, han esparracat una sèrie de dinàmiques negatives per començar a oblidar el desastrós espiral en el qual es movien.
L’Espanyol, en aquest període de temps, continua a la seva. És veritat que encara no sap el que és guanyar durant el 2026, en què tan sols ha sumat un punt dels sis en joc, però ho ha fet tan bé fins al moment que no el penalitza. Ha mantingut la competitivitat contra el Barça i el Llevant, un fet característic des de l’aterratge de Manolo González a la banqueta. El tècnic gallec ha patit aquesta setmana la baixa de Javi Puado, que es va trencar els creuats; però recupera a Pol Lozano, absent al Ciutat de València. A l’onze, no s’esperen sorpreses.
Tampoc les donarà Míchel, que continuarà sense comptar amb els lesionats Ounahi, Van de Beek, Portu, Abel Ruiz, Juan Carlos i Witsel, als quals s’afegeix Lass, sancionat. Cal matisar que tant el davanter Abel Ruiz com el migcampista Witsel podrien forçar si fos un partit decisiu, i l’entrenador, sobretot pel que fa al belga, valorarà durant el matí d’avui si val la pena arriscar o no amb la seva presència. Però a priori, el tècnic madrileny no canviarà res de l’alineació que va derrotar l’Osasuna, amb Hugo Rincón a la banda dreta i Arnau al mig del camp. Podria ser un bon dia per veure l’estrena de l’argentí Claudio Echeverri, cedit pel Manchester City, i que dependrà de si el colombià Jhon Solís aconsegueix resoldre la paperassa i es desvincula per deixar-li la seva plaça de futbolista extracomunitari. Una setmana més, Livakovic, que tampoc no ha marxat, s’asseurà a la banqueta. Tot plegat, és lentíssim.
La pilota, però, està salvant l’immobilisme de la direcció esportiva. Són quatre punts els que té el Girona respecte al descens. En l’últim precedent, a l’estiu, la final de la Copa Catalunya va decantar-se cap a Montilivi, després d’una tanda de penals en què Juan Carlos va ser l’heroi. Els gironins, que tenen menys coses a perdre a Cornellà de les que s’imaginaven, són capaços de tot, aquest vespre. I això inclou la possibilitat de guanyar.
Serà un derbi intens, amb un ambient hostil i complicat en contra del Girona, que en cap de les visites a l'RCDE Stadium s’ha arronsat. Tampoc no ho farà en el tercer partit d’un 2026 que ha començat amb una dinàmica immillorable que els homes de Míchel voldran allargar com més temps, millor.
El derbi, en obert a la TV
Per als aficionats que no puguin acudir a l’estadi, hi ha bones notícies: després d’un període en el qual les jornades de la màxima categoria del futbol no estaven disponibles sense subscripció ni a través de plataformes digitals, la televisió en obert tornarà a emetre partits de Primera Divisió.
D’aquesta manera, LaLiga EA Sports torna a estar a l’abast del públic general a través d’emissions tradicionals, un fet que no passava des de la desaparició d’alguns dels canals històrics que durant anys van ser un referent per als seguidors de l’esport.
En concret, Teledeporte serà l’encarregat de portar novament LaLiga a la televisió en obert. El primer partit d’aquesta nova etapa serà l’Espanyol - Girona d’aquest vespre i que es podrà gaudir directament, sense necessitat de registrar-se ni comptar amb subscripció.
Amb aquest retorn a la televisió en obert, els aficionats del futbol espanyol tindran l’oportunitat de seguir un dels derbis més esperats de la temporada, gaudint de l’espectacle i l’emoció de LaLiga EA Sports des de casa. Sens dubte, un impuls tant per a l’afició com per a la visibilitat del futbol espanyol, que recupera un canal d’accés lliure per a acostar els grans partits a tots els públics.
