En Directe
Espanyol - Girona, en directe (0-1)
Segueix en directe la narració del partit Espanyol - Girona que es juga a l'RCDE Stadium
47'. Ha sortit molt i molt bé també el Girona en aquesta segona part! Ja ha tingut dues arribades!
46'. Comença la segona part!
Els jugadors d'un i altre equip ja tornen a ser a la gespa! Hi haurà un canvi a l'Espanyol: entra Jofre Carreras per Dolan
Descans a Cornellà!!! Val el gol de Vanat, de penal, en un segon intent després d'haver fallat el primer. Bona primera part del Girona, dominador i en bona dinàmica. El que queda serà intens
45+4'. És la tercera jornada consecutiva en què Vanat marca. Importantíssim, que el nou l'encerti
45+3'. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VANAT! ARAAAAAAAAAAAAAAA SÍ
45+3'. EL PENAL S'HA DE REPETIR! Un jugador de l'Espanyol ha entrat abans d'hora a l'àrea
45+2'. Dmitrovic atura el penal xutat per Vanat i també el rebot, a càrrec de Rincón
45'. PENAL A FAVOR DEL GIRONA! D'Omar, que veu la groga, a Rincón
42'. Salva Blind una ocasió molt clara de l'Espanyol al contraatac: el xut havia de ser d'Edu Expósito, però s'ha trobat la cama del neerlandès
