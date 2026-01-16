S'activa l'arribada de Ter Stegen al Girona
La suplència contra el Racing ha acabat de convèncer el porter alemany que buscar un nou equip durant aquest mercat d’hivern és la millor solució
Alfredo Martínez
Ter Stegen ja ha pres la decisió de marxar del FC Barcelona en aquest mercat d’hivern. La seva suplència contra el Real Racing Club de Santander als vuitens de final de la Copa el va acabar de convèncer que al club blaugrana no gaudirà dels minuts que desitja. Per això, el seu entorn ja està agilitzant la seva sortida del Barça en els pròxims dies i perfilant els detalls amb el Girona per obtenir llum verda a l’operació en forma de cessió.
LaLiga també hauria donat el seu consentiment perquè els de Míchel es puguin reforçar sota pals. El conjunt gironí també està al límit amb el fair play salarial, però la patronal hauria autoritzat la inscripció del porter alemany, tenint en compte que la sortida de Dominik Livaković alliberaria uns 300.000 euros.
En aquest sentit, el Girona continua negociant amb el Barça els termes econòmics de l’operació, en la qual podria assumir un 20% del seu elevat salari. De fet, tal com amplia el periodista Nil Solà, Ter Stegen perdonarà una part de la seva fitxa per afavorir un acord entre els dos clubs catalans.
Ter Stegen ha acabat acceptant que el nivell demostrat per Joan Garcia des que es va recuperar de la ruptura del menisc intern del genoll esquerre ha tornat a ser estratosfèric i inabastable. El de Sallent és, ara mateix, un dels millors porters del món i encara no s’entreveu quin pot ser el seu sostre. Cal recordar que només té 24 anys.
D’aquesta manera, l’actual primer capità del Barça no s’allunyaria gaire de la capital catalana i podria tenir els minuts que ara li falten, amb la vista posada a guanyar-se un lloc sota pals a la selecció alemanya de cara al Mundial del 2026 dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
