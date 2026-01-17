Passen els anys i l’RCDE Stadium continua sent el jardí del Girona
L’equip gironí no coneix la derrota en cap de les sis visites a Cornellà: acumula quatre victòries i dos empats
El derbi català entre l’Espanyol i el Girona, quan es juga a l’RCDE Stadium, tan sols té color blanc-i-vermell. És un estadi talismà per als gironins, que acumulen quatre victòries i dos empats en les sis visites històriques des del seu aterratge a l’elit. Per als blanc-i-blaus, ahir frustrats a més no poder, la primera victòria a casa contra el Girona haurà d’esperar.
El 0-2 amb el qual els de Míchel van encadenar la tercera victòria consecutiva en aquest 2026, entra de ple a una llista de moments inoblidables viscuts a Cornellà: en l’estrena, la temporada 2017-18, va valer un gol de David Timor perquè el conjunt de Pablo Machín s’endugués els tres punts (0-1); l’any següent, amb Eusebio, un doblet de Cristhian Stuani i un gol de Doumbia van encadenar el segon triomf consecutiu (1-3); també en el pas per la Segona Divisió, quan uns i altres van coincidir el curs 2020-21, Bárcenas i un penal executat per Samu Saiz van capgirar per als homes de Francisco el gol inicial de De Tomás (1-2). Sí, en les tres primeres visites va haver-hi tres victòries del Girona.
La dinàmica positiva va continuar, però d’una altra manera: en els dos darrers desplaçaments abans del d’ahir, ja amb Míchel Sánchez a la banqueta, es van rascar un parell d’empats, gens dolents: el 2023, Yangel Herrera va silenciar la seva exgraderia en el minut 85 (2-2) i l’any passat Stuani va demanar disculpes al minut 88 (1-1). Ahir, l’uruguaià va ser baixa d’última hora per unes molèsties al soli de la cama esquerra.
Arnau, cinquena groga
No se sap el temps d’absència del capità blanc-i-vermell, però Míchel va descobrir un nou contratemps per a la jornada vinent, en què el Girona rebrà el Getafe a Montilivi. A la gespa no hi serà Arnau Martínez, que va veure la cinquena groga en un derbi que es va anar escalfant, fins a arribar a moments de crispació i tensió en el temps de descompte.
La positiva ratxa del Girona en els seus desplaçaments a l’estadi blanc-i-blau, també és extensiva als enfrontaments entre ambdós equips, amb indiferència d’on es disputin els partits: el d’ahir va ser el vuitè derbi català consecutiu en què el Girona no perd contra l’Espanyol. En aquest temps, encadena cinc victòries i tres empats. De fet, haurien de ser nou, perquè a l’estiu els de Montilivi van vèncer en la final de la Copa Catalunya.
