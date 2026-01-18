Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oficial: Claudio Echeverri ja és del Girona

L'argentí és el primer reforç dels blanc-i-vermells aquest mercat d'hivern

Claudio Echeverri

Claudio Echeverri / Girona FC

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L'argentí Claudio Echeverri ja és oficialment jugador del Girona. L'argentí feia tres setmanes que s'entrenava amb la plantilla, però encara no havia pogut incriure's perquè calia el comiat d'un extracomunitari, una operació que va tenir lloc dissabte amb l'adéu de Solís. Echeverri arriba procedent del City a préstec, que també el va deixar cedit a l'estiu al Leverkusen, però allà no ha disposat d'oportunitats. Ara en tindrà a Montilivi, on s'entreveu un futbolista que pot ser força important en els plans de Míchel.

