Oficial: Claudio Echeverri ja és del Girona
L'argentí és el primer reforç dels blanc-i-vermells aquest mercat d'hivern
L'argentí Claudio Echeverri ja és oficialment jugador del Girona. L'argentí feia tres setmanes que s'entrenava amb la plantilla, però encara no havia pogut incriure's perquè calia el comiat d'un extracomunitari, una operació que va tenir lloc dissabte amb l'adéu de Solís. Echeverri arriba procedent del City a préstec, que també el va deixar cedit a l'estiu al Leverkusen, però allà no ha disposat d'oportunitats. Ara en tindrà a Montilivi, on s'entreveu un futbolista que pot ser força important en els plans de Míchel.
