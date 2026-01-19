L'Espanyol demanarà explicacions al CTA per l'arbitratge contra el Girona
Els vicepresidents Mao Ye i Antonio Dávila es reuniran el 27 de gener a Madrid amb el comitè arbitral
Raúl Paniagua
El fiasco de divendres a Cornellà davant el Girona (0-2), un més en una llista que compta ja amb sis duels a casa sense triomf contra els gironins, va causar la indignació de tots els pericos. Manolo González ja va expressar el seu empipament sense objeccions per una actuació arbitral que va considerar decisiva en la victòria de l'equip de Míchel, certificada amb dos penals molt rigorosos en el temps afegit de cada temps. El segon va provocar el llançament d'ampolles de l'afició local, fins al punt que una d'elles va impactar en el porter Gazzaniga i aquesta setmana es coneixerà el càstig. La cúpula perica, mentrestant, ha reaccionat a tota aquesta polèmica i demanarà explicacions al Comitè Tècnic Arbitral a Madrid.
La reunió tindrà lloc dimarts que ve 27 de gener, quan Mao Ye, CEO i vicepresident, i Antonio Dávila, vicepresident i mà dreta d'Alan Pace, acudiran a la capital molestos per l'arbitratge de divendres passat. El primer penal va ser una malaptesa d'Omar El Hilali, que va perdre de vista la pilota, i va derrocar Hugo Rincón. El contacte va ser lleu però el VAR no va corregir la decisió. La segona pena màxima, de Rubén sobre Asprilla, encara va semblar més surrealista, però el major cabreig el va propiciar la pírrica prolongació final: quatre minuts d'afegit en un xoc travat replet de protestes i interrupcions.
Criteri i reglament
Els dirigents pericos volen conèixer en primera persona el criteri aplicat en el duel català de Cornellà. L'Espanyol va enviar una carta al CTA expressant la seva preocupació per aquestes decisions i sol·licitarà aclariments per a comprovar si es va aplicar el reglament amb correcció o no. El segon penal i l'afegit de quatre minuts són les principals queixes del club blanc-i-blau.
"Hi ha coses que no em puc creure. Però és el que hi ha. L'única cosa correcta va ser repetir el penal, però tot el que ha passat… Ni un dubte, ni una revisió de VAR. Intent estar al marge del tema arbitral. Quan vaig veure a l'àrbitre… alguna d'aquestes m'esperava", va deixar anar Manolo després de la derrota soferta davant el Girona. "Ho ha vist tota Espanya. No entenc res d'aquest arbitratge", va remarcar.
Identificar als autors
La ira dels seguidors pericos va quedar recollida en l'acta arbitral i no es descarta que la zona del Gol del Prat pugui quedar tancada un partit. El risc existeix perquè va haver-hi punteria en un cop d'ampolla a Gazzaniga, però al no necessitar cap atenció pot ser que tot torni a quedar en una multa.
"En el minut 94, després de la consecució del segon gol del Girona es van produir llançaments d'ampolles sense tap, amb líquid en el seu interior, per part d'aficionats de l'equip local, arribant a impactar una d'elles a l'esquena del porter visitant sense causar mal aparent. Per aquest motiu es va activar la fase 1 del protocol de llançaments sense que ocorreguessin més incidents", va explicar l'àrbitre en l'acta.
El Comitè de Disciplina de la RFEF tractarà el tema en la seva reunió d'aquesta setmana, mentre el club tractarà d'identificar les persones que van llançar les ampolles, especialment la que va colpejar en el porter. Si es tancarà parcialment l'estadi, podria acatar-se el càstig o activar recursos a altres instàncies com a Apel·lació o el TAD.
