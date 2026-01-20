Flick confirma que Ter Stegen jugarà al Girona
El tècnic revela que el porter ho ha comunicat aquest matí al vestidor abans que l'expedició blaugrana, sense ell, sortís cap a Praga
Marc-André Ter Stegen acabarà la temporada a Montilivi cedit pel Barça. Aquest matí ja s'ha acomiadat dels seus companys i no ha viatjat amb l'expedició blaugrana cap a Praga des d'on Hansi Flick ha confirmat que jugarà al Girona. "Aquest matí, ens ha dit que se'n va al Girona. És un gran porter i li desitgem el millor. Necessita jugar amb regularitat per poder anar al Mundial aquest estiu. És una bona decisió per ell", deia el tècnic que revelava, de totes totes, un fitxatge que tanmateix, encara no és oficial.
Malgrat que totes les parts estan d'acord i el jugador ha passat avui la revisió mèdica a Barcelona, el Girona continua pendent de resoldre tota la paperassa amb el Barça i el jugador. L'acord inclou la clàusula de la por, per la qual Ter Stegen no podrà jugar el derbi del mes que ve a Montilivi. El Girona es farà càrrec d'una part petita, segons la SER, mig milió d'euros, de la fitxa del porter.
El club confia tancar avui també la incorporació del migcampitsa del Celta de Vigo, Fran Beltrán, que ja és a Catalunya. El pivot castellà, que acaba contracte el 30 de juny amb els gallecs, arribaria traspassat per una petita quantitat.
