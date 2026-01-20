LaLiga denuncia els llançaments d'objectes a Gazzaniga en l'Espanyol-Girona
L'escrit contra Antiviolència recull que el porter del Girona va rebre l'impacte d'una ampolla en el derbi del passat divendres
Sergio R. Viñas
LaLiga ha denunciat davant la Comissió Antiviolència els llançaments d’objectes que es van produir en els minuts finals de l’Espanyol-Girona disputat divendres passat a l’RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. L’escrit elaborat per la patronal recull els fets que es van produir amb el porter Paulo Gazzaniga com a diana.
«En el minut 94 de partit, un grup d’aficionats locals, situats al Gol Prat, van realitzar múltiples llançaments d’objectes dirigits al porter visitant, qui va respondre amb gestos evidents cap a la graderia. Davant aquesta situació, l’àrbitre va sol·licitar l’activació del protocol corresponent i, en aquest mateix moment, es va produir un nou llançament que en aquesta ocasió va impactar en la part posterior del clatell del jugador visitant Gazzaniga. Aquest últim incident va ser igualment reflectit en l’acta arbitral», recull l’escrit que cada setmana envia LaLiga a Antiviolència.
Recollit en l'acta de l'àrbitre
L'acta arbitral del partit ja va recollir l'incident de les ampolles: "En el minut 94, després de la consecució del segon gol del Girona es van produir llançaments d'ampolles sense tap, amb líquid en el seu interior, per part d'aficionats de l'equip local, arribant a impactar una d'elles a l'esquena del porter visitant sense causar mal aparent. Per aquest motiu es va activar la fase 1 del protocol de llançaments sense que ocorreguessin més incidents".
Aquests incidents podrien derivar en sancions a l'Espanyol, que podrien anar des d'un càstig econòmic fins al tancament parcial o total de l'estadi. Serà el Comitè de Disciplina de la RFEF, que sol reunir-se els dimecres qui determini les conseqüències del llançament d'objectes. La via d'Antiviolència sempre és molt més lenta i farragosa, per la burocràcia que comporta.
La denúncia de LaLiga recull, així mateix, set càntics ofensius proferits per aficionats de l’Espanyol contra el Girona durant el transcurs del derbi, guanyat per 0-2 per l’equip de Míchel. Crits com a «puta Girona» o «sou el Barça B», a més de «puta Barça more't» referit a l'equip blaugrana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Les imatges de l'Onyar ple d'aigua