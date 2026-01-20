Dos reforços de luxe per al Girona: Ter Stegen i Fran Beltrán
El conjunt gironí tanca la cessió del porter alemany del Barça fins a final de temporada i el fitxatge del migcentre del Celta, que signa fins al 2030
Tots dos podrien debutar dilluns contra el Getafe a Montilivi
A part de molts litres de pluja i de trasbalsar la logística de moltes poblacions de les comarques gironines, la llevantada ha tingut efectes a Montilivi. No pas negatius; ans al contrari. Dos regals de Reis amb retard han arribat al Girona en forma de fitxatge: Marc-André Ter Stegen i Fran Beltrán. Dues cares noves de luxe que serviran per apuntalar una plantilla coixa des de l’estiu i que, a banda de Claudio Echeverri que lluirà el dorsal 14, encara espera més peces aquest mercat d’hivern. Ter Stegen arriba cedit fins a final de temporada pel Barça -el Girona pagarà mig milió del seu sou-, mentre que Beltrán ho fa en propietat després que el club gironí hagi tancat l’acord amb el Celta a canvi d’un petit traspàs que no arriba ni al quart de milió més objectius. El pivot castellà signa fins al 2030. Això sí, el Barça ha volgut incloure la clàusula de la por a la cessió per la qual cosa, el porter no podrà jugar el derbi del mes que ve a Montilivi.
Pendents de resoldre la sortida de Livakovic, el Girona ja té nou porter. I no pas un de qualsevol. El club s’ha cobert bé les espatlles i ha reforçat la posició amb un nom que fa caure d’esquena només de sentir-lo i impensable fa quatre dies que pogués arribar. Sí, Ter Stegen jugarà al Girona fins a final de temporada cedit pel Barça, que es farà càrrec de la gran part del seu sou. L’alemany, doncs, afegirà competència a Gazzaniga i Krapyvtsov mentre que Livakovic ha de sortir abans d’acabar el mes i Juan Carlos està lesionat.
La voluntat de Ter Stegen de jugar sense allunyar-se gaire de Barcelona per poder ser al Mundial i la necessitat del Girona de trobar un porter de garanties que competís per la titularitat han confluït en un acord que envia l’alemany a Montilivi. D’aquesta manera, el club incorpora un porter contrastat internacionalment que, això sí, ha vist com diversos problemes físics l’han apartat de la titularitat del Barça els darrers mesos. Amb 33 anys, l’arribada de Joan Garcia l’havia deixat com a segona opció per a Hansi Flick. Ara caldrà veure si Míchel hi confia ja de seguida o bé ha d’esperar un temps per adaptar-se i conèixer-se els seus nous companys. A més a més, cal tenir en compte que el Girona ve de guanyar els tres darrers partits, els dos últims amb la porteria a zero.
Aquesta temporada, Ter Stegen tan sols ha disputat un partit amb el Barça, ara fa quinze dies a la Copa al camp del Guadalajara per culpa d’uns problemes d’esquena mentre que el curs passat només en va poder jugar nou arran d’una lesió al genoll. L’alemany va ser baixa a la Supercopa d’Aràbia de fa uns dies però ja està recuperat i estarà a disposició de Míchel pel duel de dilluns a Montilivi contra el Getafe. Ter Stegen, doncs, arriba per lluitar amb Gazzaniga per la titularitat de la porteria. Els darrers que ho han intentat, Pau López i Livakovic, han viscut a l’ombra de l’argentí, que té tota la confiança de Míchel tot i que ha estat molt qüestionat aquest curs arran de les errades en els partits contra el Rayo i l’Elx.
Fran Beltrán, el tercer
Mentrestant, moltes més possibilitats d’entrar directament a l’onze té Fran Beltrán. El migcentre de Seseña (Toledo) es retrobarà amb Míchel, el tècnic que li va donar l’alternativa al primer equip del Rayo el 2016 i que feia temps que en demanava el fitxatge a Girona. Els problemes físics de Witsel, l’adéu de Solís i les sancions d’Arnau Martínez i Lass Kourouma deixen un buit clar al mig del camp per dilluns. Això li obriria les portes de bat a bat a Beltrán. El castellà, de 26 anys, ha disputat 263 partits amb el Celta des del 2017 i ha estat internacional. Amb contracte fins al 30 de juny i veient que no hi havia voluntat de renovar, el Celta ha accedit a vendre’l per no perdre’l de franc. El pivot ha arribat avui al migdia a Barcelona per sotmetre’s a la revisió mèdica abans de ser anunciat al vespre. Amb Ter Stegen, Fran Beltrán i Echeverri, el club cerca ara un altre pivot i, si pot, un lateral esquerre polivalent.
