Ter Stegen és cada cop més a prop del Girona

El porter alemany no entra a la convocatòria del Barça per jugar a Praga i avui hauria de fer-se oficial la cessió a Montilivi

Ter Stegen, diumenge passat a la banqueta d'Anoeta

Ter Stegen, diumenge passat a la banqueta d'Anoeta / Dani Barbeito/Sport

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Marc-André Ter Stegen serà jugador del Girona. És qüestió d'hores o de minuts. El porter alemany, el Barça i el Girona tenen l'acord tancat i avui mateix hauria de ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell. De fet, el porter ja no ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick pel partit de demà de de Champions League del Barça a Praga.

D'altra banda, l'acord amb el Celta pel traspàs de Fran Beltrán és a la recta final i l'operació també estaria a punt de concretar-se. Si tot arriba a bon port, Míchel disposaria de tres reforços de nivell (Echeverri ja és oficial des de diumenge) pel partit de dilluns contra el Getafe a Montilivi (21:00).

