Ter Stegen és cada cop més a prop del Girona
El porter alemany no entra a la convocatòria del Barça per jugar a Praga i avui hauria de fer-se oficial la cessió a Montilivi
Marc-André Ter Stegen serà jugador del Girona. És qüestió d'hores o de minuts. El porter alemany, el Barça i el Girona tenen l'acord tancat i avui mateix hauria de ser anunciat com a nou jugador blanc-i-vermell. De fet, el porter ja no ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick pel partit de demà de de Champions League del Barça a Praga.
D'altra banda, l'acord amb el Celta pel traspàs de Fran Beltrán és a la recta final i l'operació també estaria a punt de concretar-se. Si tot arriba a bon port, Míchel disposaria de tres reforços de nivell (Echeverri ja és oficial des de diumenge) pel partit de dilluns contra el Getafe a Montilivi (21:00).
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»