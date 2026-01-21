Claudio Echeverri: "Que vaig anar a Alemanya quedarà com una anècdota"
L'argentí ha dit que a l'estiu va escollir el Leverkusen per la possibilitat de jugar la Champions
Diumenge, el Girona revelava el secret pitjor guardat, que no era cap altre que la cessió de Claudio Echeverri fins a final de temporada. L'argentí, propietat del Manchester City, és a la ciutat des del retorn dels blanc-i-vermells a la feina després de l'aturada de Nadal. Va estar tres setmanes adaptant-se i entrenant amb els seus nous companys, però com les fitxes extracomunitàries ja estaven completes, no podia jugar fins que algú n'alliberés una, cosa que va passar dissabte amb l'adéu de Jhon Solís al Birmingham.
S'esperava que això passés divendres i Echeverri debutés en el derbi contra l'Espanyol, i, de fet, el futbolista fins i tot es va desplaçar amb els seus companys, però es va quedar amb les ganes. Durant la primera part de la temporada ha jugat com a cedit al Bayer Leverkusen, en què tan sols ha participat en 6 partits de Lliga i 5 de Lliga de Campions, en què ha donat una assistència. La seva és la segona presentació de la jornada, després de la de Fran Beltrán.
"Estic molt feliç de ser al Girona, donaré tot el que tinc i demostraré perquè estic aquí. A l'estiu va sortir la possibilitat de jugar la Champions i ho vaig veure com una gran opció, per això vaig decidir-me pel Bayer Leverkusen. Però ara ja sóc a Girona", ha començat Echeverri, que s'ha definit futbolísticament: "M'agrada jugar darrere del davanter, però em puc adaptar a qualsevol posició. Sóc migcampista avançat, jo".
Pep Guardiola el va aconsellar a venir a Girona. "El temps que vaig estar al City m'ha ajudat i ell diu que aquí aprendré molt, perquè sóc molt jove i haig de créixer". Echeverri ha viscut les tres victòries de l'equip d'aquest 2026 des de la televisió o la graderia. "L'equip ha jugat molt bé, era important poder guanyar i escalar més amunt. Tinc moltes ganes de jugar. El dia que era a la llotja tenia moltes ganes. Em motiva molt i la meva il·lusió és ajudar l'equip a guanyar partits. Sé que puc ajudar i aportar".
A gust en el dia a dia
"En els entrenaments he estat molt a gust, m'han rebut molt bé", ha continuat. "Al club hi ha gent molt treballadora i això m'agrada, perquè jo sóc d'aquesta mena de persones. Si es treballa humilment, els resultats acaben arribant", ha valorat, abans de parlar del llenguatge futbolístic que defensa l'equip. "Míchel m'ha donat la confiança per poder encaixar dins el seu esquema: el Girona és un equip que vol la pilota i que vol fer mal a la porteria contrària".
A Alemanya, "vaig anar amb una altra expectativa, no vaig tenir els minuts que volia. Però els companys em van ajudar molt, ara estic enfocat en el que ve. Que hi vaig anar quedarà com una anècdota", ha finalitzat.
El president Delfí Geli ha dit que "per sort, tot s'ha arreglat i pot jugar des d'ara mateix. Estem segurs que la seva trajectòria i projecció pot fer un pas endavant al Girona. És molt jove i ens ha d'ajudar en la part ofensiva, donant recursos a Míchel". També ha parlat Quique Cárcel, que ha destacat que "és un jugador d'una gran qualitat. És la peça que tots els equips necessiten, interpreta molt bé l'últim terç i té molt gol. Míchel i jo havíem dit que volíem aquest perfil a la plantilla, d'un home ofensiu a prop de l'àrea rival, que és fonamental per a qualsevol club".
