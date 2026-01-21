Fran Beltrán: "Venir al Girona era el moviment que havia de fer"
El nou migcampista del Girona ha mostrat actitud i desig de fer les coses bé en la seva presentació a Montilivi
Míchel ja té al migcampista que volia: Fran Beltrán és una petició directa de l'entrenador del Girona, amb qui va coincidir al Rayo Vallecano i ja el va voler a Montilivi en altres mercats. Per fi se n'ha sortit, previ pagament, de 150.000 euros més el 15% d'una futura venda. Beltrán, que duia vuit temporades al Celta i acabava contracte a l'estiu, ja coneix la filosofia gironina i arriba amb rodatge, perquè aquest curs ha disputat 10 partits de Lliga, 4 d'Europa League i 1 de Copa del Rei.
Beltrán ha dit que "fa temps que estem intentant venir a Girona. Al final, quan un club et vol i et valora, et fan ganes de venir, i això és el que ha passat. Aquest és un projecte bonic i tenim un gran equip per pujar graons a la taula. He estat set anys i mig a Vigo i és molt emotiu sortir-ne, els vull agrair el que han fet per mi. Em vaig buidar com ningú, però ara estic molt content d'estar a Girona".
També ha reconegut que "durant aquests anys no he parlat gaire amb Míchel. Fa poc em va trucar, però ja sabia que venia, així que no em va dir gran cosa". Beltrán assegura que tenia "altres ofertes, però aquest era el lloc indicat". Respecte a la seva etapa a Balaídos hi veu similituds. "Quan vaig anar al Celta, venien d'Europa League; aquí, venen de la Champions. No és poca cosa. El joc i les idees són semblants, també. M'anirà bé, pel meu joc".
Beltrán és un dels tres reforços d'aquest mercat d'hivern, juntament amb Echeverri i Ter Stegen. "Quan veus que aposten per bons jugadors, com és el cas, parla molt d'on vol arribar el club. Això és bo, demostra que el Girona és ambiciós. He signat tant temps, perquè crec que era el moviment que havia de fer. Potser a la família li costa una mica més, però tots entenem que era el moment i el lloc". Com es defineix, el futbolista? "Sóc molt passional i treballador. Sincerament, tant em fa jugar de cinc o vuit, només vull ajudar, com si és al lateral. Però és veritat que on estic més còmode és en la zona del mig. Jo el que faré és ajudar en tot el que pugui".
Al darrer fitxatge no l'ha sorprès el creixement futbolístic dels gironins. "Coneixent a Míchel, sabia que volia ser protagonista amb la pilota i ho ha aconseguit. Durant aquest període de temps ha tingut moments dolents, però li han sabut donar confiança i ara ho està capgirant. Actualment, el Girona està en un bon moment". Té tota la raó del món, amb tres victòries consecutives i quatre en els darrers cinc partits que l'han situat a mitja taula, amb cinc punts de marge respecte a la zona de descens.
La veu del director esportiu
D'altra banda, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha explicat que "fa anys que parlem d'ell i ja el tenim aquí. Teníem una necessitat i el Celta ho ha posat fàcil. Arriba en una edat bona, amb més de 300 partits a l'elit i coneix a l'entrenador. Aquest mercat és important per intentar fer una segona volta molt bona i complir els nostres objectius".
Com sempre, l'acte ha estat inaugurat pel president Delfí Geli, que en un breu discurs ha valorat que "les ganes i la confiança de voler sumar-se a aquest projecte. Li desitgem la millor de les sorts. Entenem que està contrastat a Primera Divisió, no fa falta dir més de la seva qualitat, experiència i professionalitat. Estem contents del fet que ens pugui ajudar a fer un Girona cada dia millor".
